Dilekçesiyle gelen parayı alıyor! Devlet desteği büyüdü: Ay başında 4.340 TL almak için bunu yapmak şart!













EVDE BAKIM İÇİN MAAŞ MALİYETLERİ 2023

EVDE BAKIM ÜCRETLERİ OCAK AYI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Devlet yardımı ödemeleri 2023 yılına kadar sabit kalmaya devam ediyor. Devlet, değerlendirmeden sonra talep sahiplerine düzenli sosyal yardım ödemeleri yapıyor. Yardıma muhtaç kişilerin bakıcıları ve engelli vatandaşlar bu devlet yardımından yararlanır. Ödemeler her ay düzenli aralıklarla hesaba aktarılır. Her ayın 15'i ile 31'i arasında binlerce liralık ödemeden yararlanmak istiyorsanız kaydınızı ertelemeyin.Evde bakım maaş çekleri yılbaşı zammı ile hesaba yatırılmaya başlandı. Devlet tarafından yapılan bu ödemeden yararlanmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya başvuru yoluyla kayıt olmaları gerekmektedir. 2023 yılında evde bakım maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. Aile Dairesi Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ödenen ev içi yardımlar Ocak ayı itibariyle artırılarak hesaba yatırılacaktır.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemeleri gerçekleştirilen evde bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelli yakınlarının bakıcılıklaırnı yapanlara geçen yıl ödenen aylık evde bakım maaşı 3336 TL olarak kayıtlara geçmişti. Yılbaşı itibariyle yapılan zam ile evde bakım maaşı 4340 TL'ye çıkarıldı.Her ay binlerce kişi yararlandı ve evde bakım maaş ödeme tarihi belirlendi. Ocak ayı evde bakım maaşları 15 Ocak'ta ödenmeye başlayacak. Bakanlık, günlük evde bakım ücreti olan iller listesini kamuoyuna açıklayacak Evde bakım yardımı için uygunluk kriterleri Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yayınlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, hasta, yaşlı ve engelli yakınlarına evde bakma, bakıma ihtiyacı olan kişinin yaşadığı hanede kişi başı düşen geirin belirlenen asgari ücret miktarının üçte birlik kısmından az olması gereklidir. Bu şartları taşıyan herkes evde bakım maaşına başvurabilir.