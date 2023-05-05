Dileklerinizin gerçekleşmesi için mutlaka yapın! Yılda bir kez geliyor: Hıdırellez dilekleri, duaları...

Hıdırellez duası internet arama motorundan sıklıkla araştırılırken dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilerek kutlamalar yapılır. 5 Mayıs'ta başlayarak 6 Mayıs tarihinde sona eren Hıdırellez için çeşitli ritüeller gündemde yer alıyor. Tüm duaların kabulü için merak edilen hıdırellez duası haberimizde yer almaktadır.
HIDIRELLEZ DUASIBismillahirahmanirahim
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.