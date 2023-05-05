YAŞAM
05 Mayıs 2023 - 22:07

Dileklerinizin gerçekleşmesi için mutlaka yapın! Yılda bir kez geliyor: Hıdırellez dilekleri, duaları...

Baharın habercisi olan hıdırellezin gelmesiyle beraber 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece için tüm planlar yapıldı. Tüm duaların kabul olduğu mübarek günde en güzel ve anlamlı dualar araştırılmaya başlandı. Yıllardır kutlanan ve çeşitli etkinlikler yapılan bu için tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
05 Mayıs 2023 - 22:07
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dileklerinizin gerçekleşmesi için mutlaka yapın! Yılda bir kez geliyor: Hıdırellez dilekleri, duaları...


Hıdırellez duası internet arama motorundan sıklıkla araştırılırken dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilerek kutlamalar yapılır. 5 Mayıs'ta başlayarak 6 Mayıs tarihinde sona eren Hıdırellez için çeşitli ritüeller gündemde yer alıyor. Tüm duaların kabulü için merak edilen hıdırellez duası haberimizde yer almaktadır.

HIDIRELLEZ DUASI

Bismillahirahmanirahim



Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

Hıdırellez duası

HIDIRELLEZ NİYETİ

Evime, mutfağıma, gelirime İlyas Peygamberin duası, tıkanmış, yavaşlamış durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin...

Bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın. Hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin...

HIDIRELLEZDE YAPILACAKLAR

Bereketin simgesi olarak Hızır aleyhisselamın dokunduğu eşyalar bereket vereceğine dair yorumlar yapılır. Gül ağacının altına bir kağıda yazılan dilekler gömülür, ambarların ya da cüzdanların ağzı açık bırakılır, ateş yakılıp dilek tutularak ateşin üzerinden atlanır. Özellikle tercih edilen ateşten atlama ise nazardan korunduğuna inanılır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ