Dileklerinizin gerçekleşmesi için mutlaka yapın! Yılda bir kez geliyor: Hıdırellez dilekleri, duaları...







HIDIRELLEZ DUASI







HIDIRELLEZ NİYETİ

HIDIRELLEZDE YAPILACAKLAR

Hıdırellez duası internet arama motorundan sıklıkla araştırılırken dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hâkimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak kabul edilerek kutlamalar yapılır. 5 Mayıs'ta başlayarak 6 Mayıs tarihinde sona eren Hıdırellez için çeşitli ritüeller gündemde yer alıyor. Tüm duaların kabulü için merak edilen hıdırellez duası haberimizde yer almaktadır.BismillahirahmanirahimBin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.Evime, mutfağıma, gelirime İlyas Peygamberin duası, tıkanmış, yavaşlamış durmuş işlerime Hızır'ın eli değsin... Bedenime, sağlığıma buluşmalarının gücü aksın. Hayatıma neşe, keyif, huzur ve bereketin hayırlısı gelsin...Bereketin simgesi olarak Hızır aleyhisselamın dokunduğu eşyalar bereket vereceğine dair yorumlar yapılır. Gül ağacının altına bir kağıda yazılan dilekler gömülür, ambarların ya da cüzdanların ağzı açık bırakılır, ateş yakılıp dilek tutularak ateşin üzerinden atlanır. Özellikle tercih edilen ateşten atlama ise nazardan korunduğuna inanılır.