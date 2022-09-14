YAŞAM
14 Eylül 2022 - 08:54

Dilenci kadının pişkinliği pes dedirtti

Karaköy'de çöpten yemek yeme numarasıyla duygu sömürüsü yapan yabancı uyruklu dilenci kadınlar operasyonla yakalandı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişiye işlem yapılırken, bir dilencinin pişkin halleri pes dedirtti.

YAŞAM
14 Eylül 2022 - 08:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Dilenci kadının pişkinliği pes dedirtti


Çeşitli yollarla insanları kandırıp para toplayan dilenciler bu kez, dün öğle saatlerinde, kentin önemli yerlerinden bir tanesi olan Karaköy'de ortaya çıktı. Farklı yerlerdeki çöp konteynerlerinin yanında bekleyen yabancı uyruklu kadın dilenciler yanlarında getirdikleri yiyecek dolu poşetleri açarak içindekileri yemeye başladı. Bu kadınların, yemekleri çöpten çıkarmış gibi gösterip duygu sömürüsü yaptıkları ve bu tür haksız kazanç elde edilen görüldü.

Dilenciler operasyonla suçüstünde yakalandı



Edinilen bilgiye göre, hem emniyete aynı anda zabıtaya konuyla ilgili birden fazla ihbar geldi. İhbarı alan Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü Huzur Ekibi ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçerek dilencilerin bulunduğu yere geldi. Ekipler geldiğinde de dilenmeye devam etmekte olan dilenciler suçüstünde yakalanarak araçlara bindirildi. Aralarında çocukların da bulunduğu görülen toplam 12 kişi işlemleri yapılmak üzere Kasımpaşa'daki Zabıta Müdürlüğüne götürüldü. Bu kişilere 277'şer TL idari ceza uygulanırken, dilenerek topladıkları paralara tutanak tutularak el konuldu.

Dilenci kadının pişkinliği pes dedirtti

Öte yandan, operasyonla suçüstünde yakalanan dilencilerden birinden itiraf niteliğinde bir tepki geldi. Dilenci kadın, çekim yapan basın mensubunun, "Neden duygu sömürüsü yapıyorsunuz?" sorusuna, "Sana ne" şeklinde cevap vererek hayrete düşürdü. Dilenci kadının bu pişkinliği pes dedirtti.

Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi Zabıta Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, dilencilere yönelik operasyonların artarak devam edeceği öğrenildi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Son Haberler
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir terörist kalmayacak'
Bakan Soylu: '120'nin altında terörist kaldı, 29 Ekim 2023'te tek bir...
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan kurtardı
Kaza sonrası motosikletiyle alevler içinde kaldı, vatandaşlar yanmaktan...
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Traktörüyle uçuruma yuvarlandı, cansız bedenini kardeşi buldu
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı 77'ye yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmalarda yaralı sayısı...
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Adliye kavşağında şüpheli paket paniği
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Bakan Soylu: 'Benim Amerika'da bir tek malım var o da FETÖ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Uyuşturucu sevkiyatına Aydın polisi 'Dur' dedi
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Aydın’da trafik kazası: 4 yaralı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Kendisini polis olarak tanıtan zanlı yaşlı kadını 90 bin lira dolandırdı
Yangını çay içerek izledi
Yangını çay içerek izledi
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Ukrayna savaşını bitirmek isteyen Putin'den Kiev'e şok suçlama!
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Kuşadası'nda bir turist boğuldu
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel hakkında yürek burkan iddia!
Hande Erçel'in yeğeni Mavi kanser mi oldu, hastalığı ne? Hande Erçel...
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Salihli’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı