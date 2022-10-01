Dilinin kemiği yok dedikleri bu olsa gerek! İrem Derici özel hayatıyla ilgili soruya öyle bir yanıt verdi ki:







İREM'İN İHANET GÖNDERMESİ BİTMİYOR







Geçtiğimiz sene Cem Belevi'yle bir ilişkiye başlayan ve aldatıldığı iddiasıyla ayrılan İrem Derici'nin özel hayatında sular durulmuyor. Derici'nin aldatıldığı iddialarını masaya yatıran 2. Sayfa adlı magazin programında konuya dair, “Öyle şeyler kulağımıza geliyor ki hayrete düşüyoruz. Bir kere ihanet yaşanıyor. İrem, Cem’i affederek en büyük hatayı yapıyor. Aracın torpidosundan çapkınlık cep telefonu ortaya çıkıyor. Ses kayıtları var, mesajlar var. ‘Şu yaz takvimini doldurayım, İrem’i göndereceğim zaten’ mesajını orada yakalıyor. İrem, Nergis adında oyuncu biriyle ilişkisini öğreniyor. İrem ve Nergis ile beraberken iki alt komşusu, güzeller güzeli bir kızla da berabermiş. Bu da yeni iddia. Düşünebiliyor musunuz İrem ocak ayından beri o apartmana girip çıkıyor” bilgileri seyirciyle paylaşılmıştı.Aylardır her fırsatta ihanet göndermesi yapan İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda magazincilerle karşılaştı. Muhabirlerden gelen aşk hayatına dair soru üstüne yeni bir gönderme yapan şarkıcı, “Angelina’nın aldatıldığı, Rihanna’nın dövüldüğü dünyada bana ne yapmazlar. Şaka bir yana bunlara hiç zamanım kalmıyor ki. Çok çalışıyorum. Zaten berbatım, bilen de bunu bilerek gelsin. İnşallah aşk da olur ilerleyen zamanda” dedi.Bu cevabın üzerine gelen çocuk sorusuna da yanıt veren Derici, “Köpeğime bile annem bakıyor. Bu dünyaya bir junior İrem daha şu an gelmesin” yanıtıyla herkesi kahkahaya boğdu.