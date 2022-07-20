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20 Temmuz 2022 - 22:57

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı var mı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının rövanş maçı ne zaman?

İnternet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri de Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile ilgili oldu. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı rövanşı ne zaman olacak? Tüm detaylar haberimizde.

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20 Temmuz 2022 - 22:57
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Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı tek maç mı, çift maç mı, rövanşı var mı? Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının rövanş maçı ne zaman?


Dinamo Kiev ve Fenerbahçe karşılaşmasının ilk turu gerçekleşti. Taraftarlar merakla internet üzerinden Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının rövanş maçının ne zaman olacağını araştırmaya başladı. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev Maçı ne zaman? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman

Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in 2. ön eleme maçı 20 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da oynandı. Fenerbahçe ve Dinamo Kiev maçı eleme sistemine göre rövanşlı olarak gerçekleşecek. Rövanş maçı 27 Temmuz günü olacak.



Fenerbahçe Dinamo Kiev Rövanş Maçı

Fenerbahçe Dinamo Kiev rövanş

Fenerbahçe ve Dinamo Kiev'in rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.

Fenerbahçe elemeleri geçerse ne olacak

Fenerbahçe ikinci ve üçüncü eleme turlarını geçmeyi başarırsa play-off turuna katılmaya hak kazanacak. Play-off turunu da başarılı olarak tamamlarsa gruplara kalacak. Fenerbahçe'nin gruplara kalması için üç elemeyi de geçmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin ikinci ön eleme turu rakibi Dinamo Kiev; üçüncü ön eleme turu rakibi Sturm Graz; play-off turu rakibi ise belli değil. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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