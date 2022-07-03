Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi’nin eşi Malhun Hatun karakterine hayat vereceği merak edilmeye başlandı. Malhum karakterine hayat verecek isim için Aslıhan Karalar ile anlaşmaya varıldı. Malhan Hatun, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ilk eşi ve aynı zamanda Orhan Gazi’nin de annesidir. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat verecek Burak Özçivit’in kadın partneri belli oldu ve çalışmalarını bütün hızıyla harekete geçiren Aslıhan Karalar ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı.
Dizi
03 Temmuz 2022 - 20:21
Diriliş Osman Malhun Hatun Kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Karalar rol aldığı yapımlar
Diriliş Osman dizisinde Malhan Hatun kimdir, gerçek adı nedir sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı.Tescilli güzel Aslıhan Karalar'ın daha önce rol aldığı yapımlar ortaya çıktı.
Dizi
03 Temmuz 2022 - 20:21