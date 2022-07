Diriliş Osman Malhun Hatun Kimdir? Gerçek adı nedir? Aslıhan Karalar rol aldığı yapımlar

Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar kadın başrolü üstlenecek

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi’nin eşi Malhun Hatun karakterine hayat vereceği merak edilmeye başlandı. Malhum karakterine hayat verecek isim için Aslıhan Karalar ile anlaşmaya varıldı. Malhan Hatun, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin ilk eşi ve aynı zamanda Orhan Gazi’nin de annesidir. Diriliş Osman dizisinde Osman Gazi karakterine hayat verecek Burak Özçivit’in kadın partneri belli oldu ve çalışmalarını bütün hızıyla harekete geçiren Aslıhan Karalar ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı.1999 yılında Ankara’da dünyaya gelen Aslıhan Karalar, ünlü iş insanı Nuray Karalar’ın kızıdır. 2017 yılında Paris’te Best Model Of Turkey ve Best Model of The World yarışmasında birinci olan Aslıhan Karalar, İngilizce ve Fransızca konuşabilmektedir. Spor ile de iç içe bir yaşam süren lisanslı voleybol oyuncusu Karalar, 7 yıl bale ve piyano eğitimi almıştır. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi’nden mezun olan Malhan Hatun, King’s College Sosyal Bilimler ve İşletme bölümüne kabul edilmiştir.Modellik yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuk eğitimleri almaya başlayan Aslıhan Karalar, Şahin Tepesi dizisinde Ezgi Görsöz karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu, dizi çekimleri için düzenlenen provalarda at binmek, kılıç kuşanmak ve ok atmak gibi beceriler konusunda kendini yetişrirmektedir.