SAĞLIK
15 Temmuz 2022 - 21:27

Diş ağrılarına ne iyi gelir? Diş ağrıları nasıl geçer? Diş ağrılarından kurtulmanın 8 yöntemi

En kötü ağrılardan birisi de diş ağrısıdır. İnsanlar doktora gitmeden evde diş ağrılarından kurtulmanın çözümlerini araştırmaktadır. Sizler için diş ağrılarından kurtulmanın 8 yöntemini araştırdık. İşte ayrıntılar.

SAĞLIK
15 Temmuz 2022 - 21:27
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Diş ağrılarına ne iyi gelir? Diş ağrıları nasıl geçer? Diş ağrılarından kurtulmanın 8 yöntemi


Kişinin yaşadığı en kötü ağrılardan biri de diş ağrısıdır. Diş ağrısı dayanılması zor bir ağrı olup olmadık bir anda ağrımaya başlar. Diş ağrısı yaşayanlar ağrıdan kurtulmak için çeşitli yolları merak etmekte ve araştırmaktadırlar. Sizler için diş ağrısından kurtulmanın 8 yolunu araştırdık.

Birden fazla nedenden dolayı diş ağrısı yaşayabilirsiniz. Biranda başlayan diş ağrısını kısa sürede evde yöntemler deneyerek kurtulabilirsiniz. En azından diş doktoruna gidene kadar ağrınız hafiflemiş olur.



diş ağrısı

Diş ağrısından kurtulmanın 8 yolu

1)Tuzlu su

2)Hidrojen peroksit

3)Nane çayı

4)Sarımsak

5)Karanfil

6)Guava

7)Kekik yağı

8)Soğuk kompres

1) Tuzlu su

Diş ağrısından tuzlu su ile kurtulabilirsiniz. Tuzlu su doğal dezenfektan olarak kullanılır. Tuzlu su ile gargara yaptığınızda dişlerinizin arasında kalan küçük parçalar çıkar. Apse yapan diş etin şişmesi durumunda da özellikle tuzlu su yöntemi tavsiye edilir. Bir bardak ılık suya bir çay kaşığı tuz ilave edin ve gargara yapın.

2)Hidrojen peroksit

Diş ağrısından hidrojen peroksit yöntemi ile de kurtulabilirsiniz. Hidrojen peroksit, ağızda bulunan bakterilerin öldürülmesine, ağız içi şişkinlikleri yok etmeye yarar. Ancak hidrojen peroksit kullanan kişiler çok dikkat etmelidir. Bunun için eşit miktarda su ile karışılan hidrojen peroksit gargara olarak kullanabilirsiniz. Fakat yutmamaya özen gösteriniz.

3)Nane çayı

Bir başka yöntemde nane çayıdır. Nane çayı ile diş ağrılarına son diyebilirsiniz. Diş eti hassasiyetinde ve diş beyazlatılmasında kullanılan yöntem olan nane çayı, diş ağrıları için de etkili rol oynamaktadır. Nane çayını isteğe göre kullanabilirsiniz. İster yapraklarını ister çay şeklinde demleyerek tüketebilirsiniz. Limon ile de tatlandırabilirsiniz.

4)Sarımsak

Bir dakika süre ile diş ağrılarından kurtulun. Yüzyıllardır sarımsağın ağrı kesici özelliğinin olduğu bilinmektedir. Diş ağrılarından da sarımsak ağrı kesici olarak etkilidir. Ağız içi bakterileri öldürür. Diş tedavisinde ağrıyan dişin üzerine sarımsak konulması gerekir.

5)Karanfil

En çok tercih edilen yöntemlerden biri de karanfildir. Diş ağrısında akla ilk gelen karanfildir. Karanfilin içinde bulunan yağ sayesinde diş ağrıları hemen geçmektedir. Diş eti iltihaplanmasında da yarar sağlamaktadır. Karanfili ağrıyan dişinize koymanız yeterlidir.

6)Guava

Guava ile diş ağrılarınızdan kurtulun. Guava, sağlık denildiğinde akla gelen ve çok yararı olan bir meyvedir. İçerdiği bileşikler sayesinde Alzheimer'dan kansere kadar pek çok hastalığa faydası vardır. Guava meyvesinde anti inflamatuar özelliği olması nedeniyle diş ağrısından kurtarır.

7)Kekik yağı

Kekik yağı ile diş ağrılarınıza elveda . Kekik yağının diş ağrılarında önemli etkisi vardır. Ağrıyan dişe birkaç damla kekik yağı sürüldüğünde kısa süre içinde ağrı kesilecektir. İsteğe göre de kekik yağını su ile karıştırıp içebilirsiniz. Fakat hemen etkisini göstermesi için gargara yapılması tavsiye edilir.

8)Soğuk kompres

Diş ağrılarından kurtulmanın bir yöntemi de soğuk komprestir. Şiddetli diş ağrısında ağrıyan bölgeye dışarıdan soğuk kompres uygulanmalıdır. Bu yöntem ile kan damarlarının sıkışmasıyla ağrı hafifleyecektir. Diş ağrısından oluşan şişliklere de çözüm yoludur.

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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