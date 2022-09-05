SAĞLIK
05 Eylül 2022 - 13:25

'Diş sıkmak uykuyu ve hayat kalitesini etkiliyor'

Diş sıkmanın uyku ve hayat kalitesini etkileyebilecek ciddi bir problem olduğunu idda eden Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Çocuk ve genç hastalarda görülen diş sıkma alışkanlığı genellikle kendiliğinden geçer. Şiddetli vakaların görüldüğü erişkin hastalarda ise tedavide öncelikle bu alışkanlığa sebep olabilecek faktörler ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

SAĞLIK
05 Eylül 2022 - 13:25
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'Diş sıkmak uykuyu ve hayat kalitesini etkiliyor'


Diş sıkmanın (bruksizm) uykuda ve/veya uyanıkken meydana gelen diş sıkma veya diş gıcırdatma olarak tanımlanan parafonksiyonel bir alışkanlık olduğunu belirten Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Nedenleri tam anlamıyla bilinmemekle birlikte stres, anksiyete, öfke, gerginlik gibi psikolojik faktörlerin ve diş eksikliği, maloklüzyon gibi dental faktörlerin etkili olduğu düşünülür. Hastalar çiğneme kaslarında ve çene ekleminde oluşan ağrılardan şikayetçidirler. Bu ağrılar baş ağrısı olarak da görülebilir” şeklinde konuştu.

“Kare yüz görünümü oluşabilir”
Işık, diş sıkma sonucu ortaya çıkabilecek olan problemlerle ilgili de, “Şiddetli diş sıkma vakalarında oluşan streslere bağlı olarak dişlerde ve ağız içi restorasyonlarda aşınma, kırık, çatlak oluşumu gibi patolojik durumların yanı sıra çene eklem problemleri (çenenin kitlenmesi, eklemden ses gelmesi, eklem ağrısı gibi) görülebilir. Aynı zamanda çiğneme kaslarının devamlı çalışmasına bağlı olarak bu kaslarda oluşan hipertrofi (büyüme) nedeniyle hastada kare yüz görünümü oluşabilir” dedi.



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Haber Editörü
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