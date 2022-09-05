'Diş sıkmak uykuyu ve hayat kalitesini etkiliyor'













Diş sıkmanın (bruksizm) uykuda ve/veya uyanıkken meydana gelen diş sıkma veya diş gıcırdatma olarak tanımlanan parafonksiyonel bir alışkanlık olduğunu belirten Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Öğr. Üyesi Kerem Can Işık, “Nedenleri tam anlamıyla bilinmemekle birlikte stres, anksiyete, öfke, gerginlik gibi psikolojik faktörlerin ve diş eksikliği, maloklüzyon gibi dental faktörlerin etkili olduğu düşünülür. Hastalar çiğneme kaslarında ve çene ekleminde oluşan ağrılardan şikayetçidirler. Bu ağrılar baş ağrısı olarak da görülebilir” şeklinde konuştu.Işık, diş sıkma sonucu ortaya çıkabilecek olan problemlerle ilgili de, “Şiddetli diş sıkma vakalarında oluşan streslere bağlı olarak dişlerde ve ağız içi restorasyonlarda aşınma, kırık, çatlak oluşumu gibi patolojik durumların yanı sıra çene eklem problemleri (çenenin kitlenmesi, eklemden ses gelmesi, eklem ağrısı gibi) görülebilir. Aynı zamanda çiğneme kaslarının devamlı çalışmasına bağlı olarak bu kaslarda oluşan hipertrofi (büyüme) nedeniyle hastada kare yüz görünümü oluşabilir” dedi.