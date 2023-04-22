Diş Taşından Kurtulmanın 5 Kolay Yolu

Diş taşı, dişlerin üzerinde biriken plakların sertleşmesi sonucu oluşan bir madde olarak tanımlanabilir. Plak, dişlerin yüzeyinde biriken bakterilerin bir karışımıdır ve zamanla sertleşerek diş taşını oluşturur.
Diş Taşı Neden Olur?
- Diş fırçalama ve diş ipi kullanmamak
- Düzenli diş temizliği yapmamaK - Kötü beslenme alışkanlıkları - Sigara içmek - Ağız kuruluğu Diş taşı, diş eti hastalıklarına (gingivit ve periodontit) neden olabilir ve dişlerin çürümesine yol açabilir. Ayrıca, dişlerin estetiğini de bozabilir. Bu nedenle, diş taşı oluşumunu önlemek için düzenli diş temizliği yapmak, diş fırçalama ve diş ipi kullanımı gibi iyi ağız hijyeni alışkanlıklarına özen göstermek gereklidir.
Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır?
Diş hekimine gidin: Diş taşı temizliği için en doğru yöntem diş hekimine gitmektir. Diş hekimleri, özel aletler ve teknikler kullanarak diş taşlarını temizleyebilirler. Diş ipi kullanın: Diş ipi, dişlerinizin arasındaki plakları ve diş taşlarını çıkarmak için harika bir araçtır. Diş ipi kullanarak dişlerinizi temizlemek, diş taşı oluşumunu önleyebilir. Diş fırçası kullanın: Diş taşı temizliği için özellikle yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın. Dişlerinizi yavaşça ve dairesel hareketlerle fırçalayın. Ağız gargarası kullanın: Ağız gargarası, dişlerinizi temizlemek ve kötü kokuları önlemek için kullanılabilir. Ancak, ağız gargarası diş taşlarını çıkarmaz, sadece plakları ve bakterileri öldürür. Sağlıklı beslenin: Sağlıklı bir diyet, diş taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Şekerli ve asitli yiyeceklerden kaçınarak dişlerinizi koruyabilirsiniz.