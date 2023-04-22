Diş Taşından Kurtulmanın 5 Kolay Yolu







Diş Taşı Neden Olur?

- Diş fırçalama ve diş ipi kullanmamak







Diş Taşı Temizliği Nasıl Yapılır?





Diş taşı, dişlerin üzerinde biriken plakların sertleşmesi sonucu oluşan bir madde olarak tanımlanabilir. Plak, dişlerin yüzeyinde biriken bakterilerin bir karışımıdır ve zamanla sertleşerek diş taşını oluşturur.Diş taşı temizliği için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:Diş hekimine gidin: Diş taşı temizliği için en doğru yöntem diş hekimine gitmektir. Diş hekimleri, özel aletler ve teknikler kullanarak diş taşlarını temizleyebilirler. Diş ipi kullanın: Diş ipi, dişlerinizin arasındaki plakları ve diş taşlarını çıkarmak için harika bir araçtır. Diş ipi kullanarak dişlerinizi temizlemek, diş taşı oluşumunu önleyebilir. Diş fırçası kullanın: Diş taşı temizliği için özellikle yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın. Dişlerinizi yavaşça ve dairesel hareketlerle fırçalayın. Ağız gargarası kullanın: Ağız gargarası, dişlerinizi temizlemek ve kötü kokuları önlemek için kullanılabilir. Ancak, ağız gargarası diş taşlarını çıkarmaz, sadece plakları ve bakterileri öldürür. Sağlıklı beslenin: Sağlıklı bir diyet, diş taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir. Şekerli ve asitli yiyeceklerden kaçınarak dişlerinizi koruyabilirsiniz.