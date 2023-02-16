Dışarı çıkanlar resmen donacak! MGM o illeri uyardı! Kar yağışı çok şiddetli geliyor... Aman dikkat hava durumuna karşı önlem almadan çıkmayın

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber hava durumunda çok bulutlu ve parçalı olacağı bilgisi verilirken bölgelerde kar yağışı beklentisi arttı. Şiddetli kar yağışının başlayacağı açıklanırken yer yer pus ve sis beklentileri oluştu. Doğu Anadolu bölgesinde eğimli ve yüksek kesimlerde özellikle çığ etkisinin olacağı bekleniyor. İşte, 16 Şubat 2023 hava durumu haberimizde yer almaktadır.
16 ŞUBAT BÖLGELERE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu devam edecek olan hava durumunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pusun etkili olacağı bekleniyor.
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahminler doğrultusunda bulunurken sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlama ve don olaylarının yaşanacağı tahminleri yapıldı.
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma don olaylarının yaşanması bekleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BATI AKDENİZ BÖLGESİ
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve sis etkili olurken çok bulutlu hava durumu etkili olacak.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari çevrelerinde kar yağışlı geçeceği tahminleri yapılırken bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber yüksek kar örtüsü eğimli yamaçlarda çığ riski artıyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu bölümlerinde buzlanma ve don ile beraber sis beklentisi oldukça fazladır.