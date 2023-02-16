Dışarı çıkanlar resmen donacak! MGM o illeri uyardı! Kar yağışı çok şiddetli geliyor... Aman dikkat hava durumuna karşı önlem almadan çıkmayın







16 ŞUBAT BÖLGELERE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ







AKDENİZ BÖLGESİ

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

BATI AKDENİZ BÖLGESİ

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Hava sıcaklıklarının düşüşe geçmesiyle beraber hava durumunda çok bulutlu ve parçalı olacağı bilgisi verilirken bölgelerde kar yağışı beklentisi arttı. Şiddetli kar yağışının başlayacağı açıklanırken yer yer pus ve sis beklentileri oluştu. Doğu Anadolu bölgesinde eğimli ve yüksek kesimlerde özellikle çığ etkisinin olacağı bekleniyor. İşte, 16 Şubat 2023 hava durumu haberimizde yer almaktadır.Parçalı ve az bulutlu devam edecek olan hava durumunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pusun etkili olacağı bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahminler doğrultusunda bulunurken sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlama ve don olaylarının yaşanacağı tahminleri yapıldı.Az bulutlu geçeceği tahmin edilirken sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma don olaylarının yaşanması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve sis etkili olurken çok bulutlu hava durumu etkili olacak.Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Van, Hakkari çevrelerinde kar yağışlı geçeceği tahminleri yapılırken bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber yüksek kar örtüsü eğimli yamaçlarda çığ riski artıyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu bölümlerinde buzlanma ve don ile beraber sis beklentisi oldukça fazladır.