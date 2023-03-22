Dışarıdan yemek söyleyenler dikkat! 200 TL'lik bedava yemek alabilirsiniz: Tek yapmanız gereken bu!

Yeni yılla beraber Akbank yeni kampanyaları duyururken Yemeksepeti kampanyasını açıkladı. Akbank Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olanlara 200 TL değerinde kupon tanımlandı. 20 Nisan 2023 tarihiyle beraber devam edecek olan kampanyadan yararlanmak isteyenler için başvuru detayları...
YEMEKSEPETİ KAMPANYASI1014YEMEK200 davet koduyla beraber Akbank Mobil üzerinden ilk kez bankanın müşterisi olanlara 200 TL değerinde kupon tanımlanıyor. İndirim kuponuyla beraber yemek bölümünde geçerli olup mahalle ve market kısımlarından geçerli değildir.
Yemeksepeti kuponları toplam sipariş tutarında indirim verilirken kodlar yalnızca online kredi kartlarında geçerli olur. Akbank mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olanlar faydalanabilir. Müşteri bazlı olan kampanyadan herkes bir defa faydalanabilir.
Kampanya kapsamında kazanılan 200 TL değerindeki Yemeksepeti indirim kuponunun kullanım zamanı ise 30 Nisan 2023 tarihine kadar devam eder. Kampanya 20 Mart – 20 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerlidir. İndirim tutarı karşılığında iade yapılmaz. Kampanya farklı kampanyalarla birleştirilemez. Kampanya koşulları ile ilgili konularda Akbank A.Ş. ve Yemeksepeti kayıtları esas alınacaktır.