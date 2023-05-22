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22 Mayıs 2023 - 21:45

Dişçiye gitmeden dişleriniz bembeyaz olacak! Sadece bir tutamı ile fırçalayın

Dişlerde ortaya çıkan sararmalar insanları epey rahatsız ediyor. Artık dişlerinizi doğal yöntemlerle bembeyaz yapabileceksiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Trend
22 Mayıs 2023 - 21:45
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Dişçiye gitmeden dişleriniz bembeyaz olacak! Sadece bir tutamı ile fırçalayın
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İnsanlar kimyasal ürünler kullanmadan dişlerini beyazlatmanın yöntemlerini araştırıyor. Peki doğal yöntemlerle dişler nasıl beyazlatılır? Karışım nasıl uygulanır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DOĞAL YÖNTEMLERLE DİŞ BEYAZLATMA

Günlük hayat içinde çay kahve tüketiminin fazla olması gibi etkenler diş yüzeyinde sarı lekelerin olmasına sebep oluyor. Diş yüzeyindeki lekeler ile ilgili önlem alınmadıkça bu lekeler giderek artmaya başlıyor. 

Diş Beyazlatma Yöntemleri

Dişlerin bembeyaz gözükmesi için dişlerin karbonatla fırçalanması öneriliyor. Ancak yine de karbonatın kullanımında da bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Karbonatla çok sert şekilde fırçalamak diş yüzeyini tahriş ederek zarar verebiliyor. Karbonat ile diş fırçalandığı zaman diş yüzeyine baskı uygulanmaması gerekiyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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