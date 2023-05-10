GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 17:57

Dışı zehir saçsa bile vazgeçilmiyor! İskorpit balığı tezgaha düştü: Kilosu 300 lira!

Zehirli dikenleri ve aynı zamanda ürkütücü görüntüsüyle tanınan iskorpit balığı, Sinop'ta tezgahın üzerine düştü. Görünüşünün aksine enfes bir tada sahiptir ve 300 TL'den satılmaktadır.

GÜNDEM
10 Mayıs 2023 - 17:57
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Dışı zehir saçsa bile vazgeçilmiyor! İskorpit balığı tezgaha düştü: Kilosu 300 lira!
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 Bugün Sinop'ta iskorpit balıkları balıkçı tezgâhlarını süslüyor. Bütün bir iskorpit yemek, zehirli dikenler nedeniyle ölümcül olabilir, ancak içi çok lezzetlidir ve temiz bir şekilde kesilmiş olarak satılır.

İskorpit balığı



 Balıkçı, önce balığın zehirli dikenli kısmını çıkarır ve kabuğunu soyar. Sonra kemikleri alın, çıkarın ve yumuşak et haline getirin. 3 kg iskorpitten yaklaşık olarak 650 gram et elde edilebilmektedir. Tabii bu zahmet balık fiyatlarına da yansıyor. Şu anda Sinop'ta bir kilo iskorpit 280-300 liraya alınabiliyor.

ÇARPTIĞI ZAMAN 1 SAAT SERSEMLETİR..

İskorpit balığı

 Sinop'ta bir balık hali tüccarı, iskorpit balıklarının Türkiye'nin her yerinde bulunduğunu ve çeşitli isimlerle bilindiğini, ancak diğer bölgelerde çalışmadığı için çok rağbet görmediğini söyledi. Balıkçı Selçuk Yılmaz, balığı temizlerken dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu balık size çarparsa 1 saat sersemlersiniz ve arı gibi sokmuş hissi yaşarsını." diye konuştu.

 Balığın zehrinin alerjisi olanlara ölümcül olabileceğini söyleyen Yılmaz, "Bu balığın dışı çirkin görünüyor ama içi çok tatlı ve yemesi kolay."dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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