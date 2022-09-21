Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam etmekte. Çavuşoğlu, Türkevi'nde Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi.