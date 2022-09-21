SİYASET
21 Eylül 2022 - 06:50

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile görüştü.

SİYASET
21 Eylül 2022 - 06:50
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İİT Genel Sekreteri Taha ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam etmektedir. Çavuşoğlu, Türkevi'nde Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nikolay Milkov ile bir araya gelmesinin ardından İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ile görüştü. Görüşmede, İslamofobiye karşı atılabilecek adımlar, zirve hazırlıkları ve İİT reform süreci değerlendirmeler yapıldı.

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