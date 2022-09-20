Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Krivokapic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde temaslarına devam etmekte. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından Türkevi'nde Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ekonomik ilişkiler ve Balkanlar'daki güncel gelişmeler değerlendirmeler yapıldı.