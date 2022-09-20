Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için ABD'nin New York kentinde temaslarına devam etmekte. Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinin ardından Türkevi'nde Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ekonomik ilişkiler ve Balkanlar'daki güncel gelişmeler değerlendirmeler yapıldı.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 22:24
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karadağlı mevkidaşı Krivokapic ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılmak için geldiği New York'ta, Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapic ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DÜNYA
20 Eylül 2022 - 22:24
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