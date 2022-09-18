DÜNYA
18 Eylül 2022 - 17:20

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere Londra'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 8 Eylül'de yaşamını yitiren İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

DÜNYA
18 Eylül 2022 - 17:20
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak üzere Londra'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin en fazla zaman tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesine katılmak için İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu, "Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine iştirak etmek üzere Londra'dayız" diye açıklama yaptı.
Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde yaşamını yitirmişti. 96 yaşında hayata veda eden II. Elizabeth için yarın dünya liderlerinin katılımıyla cenaze töreni gerçekleştirilecek.

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