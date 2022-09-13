SİYASET
13 Eylül 2022 - 17:13

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Dünyanın umudu Türkiye oldu'

Kastamonu'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Geldiğimiz Bu süreçte sadece mazlum ülkelerin, ihtiyacı olan ülkelerin umuduyuz? Geldiğimiz bu noktada bütün dünyanın umudu Türkiye oldu” dedi.

SİYASET
13 Eylül 2022 - 17:13
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Dünyanın umudu Türkiye oldu'


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü ve Metin Çelik de hazır bulundu.



“Bugün Türkiye bölgesel ve küresel güçlerin istikrar şemsiyesi ile kapatarak etkisizleştiren oldukça önemli bir aktördür”

Türkiye'nin 21 yıllık AK Parti iktidarında geldiği konumla ilgili bazı değerlendirmeler yapan Bakan Çavuşoğlu, “22 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, ‘hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek yola çıkan AK Parti, 21 yılda ortaya koyduğu hizmet ve kalkınma atılımlarıyla asırlık Cumhuriyetimizin mihenk taşı olmuştur. Bunun mimarı sizlersiniz. Cumhurbaşkanımız, teşkilatımızdan aldığı güç ve milletimizin teveccühü ile 21 yılda Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak Türkiye ve milletimize büyük hizmetler yapmıştır, bu hizmetlerle Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirmiştir. Bugün Türkiye bölgesel ve küresel güçlerin istikrar şemsiyesi ile kapatarak etkisizleştiren oldukça önemli bir aktördür. Bölgemizde de ötesinde de böyle. Ülkemizi ilgilendiren konularda artık başkalarının karar almasına müsaade etmiyoruz. Bizi ilgilendiren her konuda oyunun kurallarını biz belirliyoruz. Başkaları Türkiye'nin aleyhine oyun kurmaya çalışıyorsa o oyunu da bozuyoruz” dedi.

“Gücümüzü etkin kullanmamız lazım. Ama gücü mazlumların aleyhine değil, lehine kullanmamız lazım. Yeri geldiği zaman mazlumlara zulmedenlere ve bize karşı tehdit oluşturan teröristinden tutun kim olursa olsun sert gücümüzü kullandık, kullanmamız gerekiyor” diyerek konuşmalarını sürdüren Çavuşoğlu, “Geçtiğimiz 21 yılda milletimiz yüzünü AK Parti'ye dönmüştür. Ümidini de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlamıştır. Bugün sorunlar var. Enflasyon varken yok diyemeyiz, rakamlar ortada. Ama geçmişte çok krizlerle mücadele ettik. Bizden önceki iktidarlardan kalan krizlerden bahsetmiyorum. Bizim dönemizde de dünyada çok fazla ekonomik, siyasi krizler oldu. Pandemi ve Ukrayna'da yaşanan enerji, gıda, yüksek enflasyon, ekonomik kriz hepimizi etkiliyor. Bunu yok sayamayız. Devlet bunun etkilerini en aza indirmeye çalışır, vatandaşlara, özellikle dar gelirliye olan etkilerini en aza indirmek için politikalar yapar. Biz de bunu yapıyoruz. Ama ileriye yönelik bu krizi aşmamız lazım, bunu aşarsa yine AK Parti iktidarları, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı aşabilir. O nedenle milletimiz yüzünü Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye dönüyor” şeklinde konuştu.

“Dünyanın umudu Türkiye oldu”

“Geldiğimiz Bu süreçte sadece mazlum ülkelerin, ihtiyacı olan ülkelerin umuduyuz? Geldiğimiz bu noktada bütün dünyanın umudu Türkiye oldu” diyen Çavuşoğlu, “En zengin ülkeler bile yüzünü Türkiye'ye dönüyor. Neden, çünkü jeopolitik konumumuzu çok iyi ve herkesin hayrına kullanıyoruz. Bugün Türkiye'de sorunları çözmek için samimi çaba sarf eden ülke sayısı pek nadir. Samimi olarak çaba sarf etmek isteyenler de oldukça verimli geçiren değil. Çünkü politikalarında yanlışlıklar var. Bunun birçok unsuru var. Bazı Avrupa'da liderler bunu denedi ancak samimi olmadıkları için başaramadı. Türkiye denge politikası izliyor. Kendi çıkarlarımız için de önemli, sorunların çözümleri için de önemli. Sorunları çözemezsek, yakın coğrafyamızda, dünyanın en ücra köşesindeki sorun da bize ulaşıyor” diye konuştu.

“Sakın, ‘Avrupa bu krizleri yaşıyor, oh olsun' demeyin”

Avrupa'da yaşanan enerji ve gıda krizinin Türkiye'nin aleyhinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bugün dünyadaki enerji krizinden en az gelişmiş ülkeler mi etkileniyor? Zengin ülkeler de etkileniyor. Sakın, ‘Avrupa bu krizleri yaşıyor, oh olsun' demeyin. Bu bizim de çıkarlarımızın yararına değil. Biz ticaretimizin yüzde 50'sini Avrupa ile yapıyoruz. Avrupa'nın alım gücünün düşmesi bizim ihracatımızı azaltır. Ama herkes etkileniyor. Dünyadaki tahıl krizi yaşanırken bu konuyla alakalı ciddi bir ihtiyaç içine düştüğü zamanda İstanbul Tahıl Anlaşmasını Türkiye'den başka başarabilen bir ülke var mı? Recep Tayyip Erdoğan başarır” ifadelerine yer verdi.

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Haber Editörü
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