Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz. Dost ve kardeş iki ülke arasındaki bu gerginliğin herhangi bir tırmanmaya mahal vermeden süratle sona erdirilmesini ve sorunların diyalog marifetiyle barışçıl bir şekilde çözümlenmesini temenni ediyoruz” denildi.
SİYASET
17 Eylül 2022 - 06:58
Dışişleri Bakanlığı: 'Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı, Kırgızistan-Tacikistan sınırında meydan gelen çatışmalara ilişkin, “Son gelişmeleri endişeyle karşılıyoruz” bilgisini verdi.
SİYASET
17 Eylül 2022 - 06:58
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