Dışişleri Bakanlığı'nın Danimarka'daki provokasyonuna yanıtı sert oldu: Bu ifade özgürlüğü değil!







"BU HATADA ISRARCI TAVIRLARI FARK ETTİK"







Danimarka'da 24 ve 31 Mart tarihlerinde Kuran-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik vahşice eylemlere Türkiye'den sert tepki gösterildi. Dışişleri Bakanlığı, gerçekleştirilen eylemlerde hataların ısrarına dikkat çekerek, "Bu davranış, Avrupa'da son dönemde İslam karşıtlığının, yabancı düşmanlığının, ayrımcılığın ve ırkçılığın yükselişinin açık bir kanıtıdır." dedi. Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken "Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e ve şanlı bayrağa yönelik 24 Mart'ta Danimarka'da gerçekleştirilen nefret suçunun 31 Mart günü tekrarlanmasını şiddetle kınıyoruz."Dışişleri Bakanlığı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: Bu alçakça eyleme ifade özgürlüğü adına izin verilmesini asla kabul etmeyeceğimizi ve bu yaklaşımın hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını yineliyoruz. Bu hatanın varlığını da not aldık. Hukuki ve idari tedbirlerin alınmaması, bu tür eylemlerin önlenmesine yönelik siyasi iradenin olmaması ve faillerin cezasız kalması yeni provokasyonları teşvik ettiği açıktır. Bu eylem, Avrupa'da son dönemde Müslüman karşıtlığının, yabancı düşmanlığının, ayrımcılığın ve ırkçılığın arttığının açık bir kanıtı olmuştur. Bu tür nefret suçları ayrıca hoşgörüye, barış içerisinde bir arada yaşamanın kültürüne ve aynı zamanda da demokratik değerlere inanmış olan herkese yönelik bir saldırıdır. Bunu görememek, bu yapılanları affedememek deliliktir. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyor ve protesto ediyor, bu tür provokasyonların bir daha yaşanmaması için etkin tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz.”