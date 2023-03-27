DÜNYA
27 Mart 2023 - 21:51

Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG'lile madalya veren Fransa'nın Büyükelçisi Magro'ya çağrı gönderdi!

Fransa'nın Ankara Büyükelçisi, PKK/YPG'lilerin Senato'ya kabulü ve madalya almasının şiddetle kınandığını belirterek Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

DÜNYA
27 Mart 2023 - 21:51
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Dışişleri Bakanlığı, PKK/YPG'lile madalya veren Fransa'nın Büyükelçisi Magro'ya çağrı gönderdi!


Fransa'nın Büyükelçisi Herve Magro, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Magro'ya PKK'nın Suriye kolu YPG ve kadın örgütü YPJ'nin Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları ve kendilerine 'Onur Madalyası' verilmesinin şiddetle kınandığı söyledi.

PKK/PYD/YPG terör örgütü'nün sözde Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Türklere ve Suriyelilere yönelik saldırılarına ve bölgedeki bölücü ve istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine dikkat çekiliyor.



Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

“TÜRKİYE’NİN NE BEKLENTİLERDE OLDUĞU YİNELENDİ”

Ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelede Fransız makamlarından beklentileri orkinosta da tekrarlandı. Bu bağlamda Fransa'ya, PKK'nın Suriye'deki genişlemesine uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarını gözden düşürmesi istendi. Fransa'dan Türkiye'nin sınırlarını ve ulusal güvenliğini desteklemesi, Suriye'nin birlik ve toprak bütünlüğünü savunması ve ittifak ruhu içinde dayanışma göstermesi istendi.

Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Paris'teki Türk Büyükelçiliği'nin Fransız makamları nezdinde bu konuda bir girişimde bulunuldu ve tepki şiddetle dile getirildi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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