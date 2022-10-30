Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemelere göre, personel görev süresi altı yıla çıkarıldı. Daha önce bu süre en fazla üç yıl olarak uygulanmaktaydı.
GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 09:22
Dışişleri Bakanlığı, yurtdışına sürekli görevle atananların görev süresini 6 yıla çıkardı!
Yurtdışı diplomatik misyonların çalışanları ile ilgili yönetmelik değiştirildi. Memurların görev süresi altı yıla çıkarıldı. İlgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.
GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 09:22
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