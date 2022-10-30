GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 09:22

Dışişleri Bakanlığı, yurtdışına sürekli görevle atananların görev süresini 6 yıla çıkardı!

Yurtdışı diplomatik misyonların çalışanları ile ilgili yönetmelik değiştirildi. Memurların görev süresi altı yıla çıkarıldı. İlgili düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNDEM
30 Ekim 2022 - 09:22
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Dışişleri Bakanlığı, yurtdışına sürekli görevle atananların görev süresini 6 yıla çıkardı!


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemelere göre, personel görev süresi altı yıla çıkarıldı. Daha önce bu süre en fazla üç yıl olarak uygulanmaktaydı.

YURT DIŞI GÖREV SÜRELERİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 1 YIL UZATABİLİYORDU

yurt dışı personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı

Yukarıdaki süre, bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarında, ilgili ya da ilişkili kuruluşlar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak bulunan kuruluşlarda gerekli hizmetlerin genel müdürünün onayı ile en fazla 1 yıl daha uzatılabiliyordu.



yurt dışı personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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