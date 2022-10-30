Dışişleri Bakanlığı, yurtdışına sürekli görevle atananların görev süresini 6 yıla çıkardı!







YURT DIŞI GÖREV SÜRELERİMİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 1 YIL UZATABİLİYORDU











Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde yürürlüğe giren yeni düzenlemelere göre, personel görev süresi altı yıla çıkarıldı. Daha önce bu süre en fazla üç yıl olarak uygulanmaktaydı.Yukarıdaki süre, bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarında, ilgili ya da ilişkili kuruluşlar ile birlikte Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak bulunan kuruluşlarda gerekli hizmetlerin genel müdürünün onayı ile en fazla 1 yıl daha uzatılabiliyordu.