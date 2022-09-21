Dışişleri Bakanlığından BM 12. Bakanlar Toplantısı’na ilişkin açıklama













Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 12. Bakanlar Toplantısı, ‘İnsani Krizlerin Arabuluculuk Yoluyla Önlenmesi' temasıyla, BM 77. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında 21 Eylül'de New York'taki Türkevi'nde düzenlenmiştir. Sayın Bakanımızın evsahipliği yaptığı ve Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto'yla eşbaşkanlığını üstlendiği toplantıda, ülkemizin ve BM'nin kolaylaştırıcılığında hayata geçirilen “İstanbul Tahıl Anlaşması” dâhil, insani krizlerin önlenmesinde, çatışma çözümü ve arabuluculuk yaklaşımının rolü ve önemi ele alınmıştır” denildi.Açıklamanın devamında, "Türkiye ve Finlandiya'nın 2010 yılında ortaklaşa başlattıkları ‘Barış İçin Arabuluculuk Girişimi' kapsamında teşkil edilen ‘BM Arabuluculuk Dostlar Grubu', anlaşmazlıkların barışçı yollardan çözümü konusunda uluslararası farkındalığı geliştirmeyi hedeflemektedir. Üye sayısı 61'e ulaşan Dostlar Grubu, dünya genelindeki çatışmaların sayısının arttığı ve giderek karmaşıklaştığı mevcut dönemde arabuluculuğu gündemde tutmak bakımından önemli bir işlev görmektedir” ifadeleri kullanıldı.