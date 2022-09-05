SİYASET
05 Eylül 2022 - 18:09

Dışişleri Bakanlığından, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

SİYASET
05 Eylül 2022 - 18:09
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Dışişleri Bakanlığından, Kabil'deki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısına kınama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında Büyükelçilik mensuplarının da bulunduğu birden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; Rusya Federasyonu'na ve Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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