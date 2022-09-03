Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Somali'nin Hiraan bölgesinde 2 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında, birden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
SİYASET
03 Eylül 2022 - 20:56
Dışişleri Bakanlığından Somali'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiraan bölgesinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
SİYASET
03 Eylül 2022 - 20:56
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