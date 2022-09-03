Dışişleri Bakanlığından Somali’ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Somali'nin Hiraan bölgesinde 2 Eylül'de düzenlenen terör saldırılarında, birden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.