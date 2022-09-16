SİYASET
16 Eylül 2022 - 10:09

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın asılsız ithamlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın asılsız ithamları ile ilgili, "Yunanistan'ın günümüzde dahi kadın-çocuk ayırt etmeden çaresiz durumdaki göçmenleri ölüme terk ederek, insafsız eylemleriyle insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğüne tüm dünya tanıklık etmektedir" bilgisini verdi.

SİYASET
16 Eylül 2022 - 10:09
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Dışişleri Bakanlığından Yunanistan’ın asılsız ithamlarına tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yunan makamlarının 'Küçük Asya Felaketi' adı altında yapılan gerçeklikten uzak, akıl dışı açıklamalar ve etkinlikler aracılığıyla Yunan ordusunun yüz yıl önce giriştiği macera sonucu Anadolu'yu işgali sırasında aldığı yenilgiyi ve insanlığa karşı işlediği barbarca suçları unutturmaya, tarihi olguları çarpıtarak kendi kamuoyunu ve uluslararası toplumu yalanlarla yanlış yönlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Anadolu'da sivil halka karşı gerçekleştirdiği toplu katliamlar ve yıkımlardan dolayı Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'nın 59. maddesinde yer alan 'Yunanistan, savaş yasalarına aykırı olarak Anadolu'da Yunan ordusunun ya da yönetiminin eylemlerinden doğan zararların onarımı yükümlülüğünü tanır' hükmüne istinaden insanlığa karşı işlediği suçları kabul ettiğini ve tazminat ödemeye mahkum edildiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Tarihten hiçbir şekilde ders çıkarmayan Yunanistan'ın günümüzde dahi kadın-çocuk ayırt etmeden çaresiz durumdaki göçmenleri ölüme terk ederek, insafsız eylemleriyle insanlığa karşı suç işlemeyi sürdürdüğüne tüm dünya tanıklık etmektedir. Türkiye, tarihi olayları yalanlarla çarpıtmaya çalışan Yunanistan'a Yunan tarihindeki ve bugüne dair kara lekeleri hatırlatmaya ve gerçekleri uluslararası topluma anlatmaya devam edecektir. Yunanistan'ı aklıselime ve gerçekleri tahrifat yoluyla nefreti körüklemekten vazgeçmeye bir kez daha davet ediyoruz" denildi.

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