GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 08:57

Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye'ye dair yaptıkları açıklamaların bir anlam ve değeri olmadığını izah etti.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 08:57
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Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının Türkiye'ye ilişkin açıklamaları hakkındaki soruya cevap verdi.

Sözcü Bilgiç, açıklamasında şunları kaydetti: “AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim için bir anlam ve değeri yoktur. AB'nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan'a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek olması hem AB'nin kendi müktesebatına ek olarak uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan'ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan'ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir.”

Bilgiç, Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğunun teşvik edilmesi için Türkiye-AB ilişkileri esas alınarak AB dayanışmasının ve baltalayıcı ve sabit fikirli olduğunu söylediği Yunan/Rum vetosunun kötüye kullanımından kurtarılması gerektiğini bilgisini verdi.  Bilgiç, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edeceğine vurgu yaptı.

 

 

 

 

 

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