SAĞLIK
29 Kasım 2022 - 15:33

Dışkıda kan olması o kanser türünün habercisi olabilir

Dışkınızda kan varsa bu belirtilere dikkat edin

SAĞLIK
29 Kasım 2022 - 15:33
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Dışkıda kan olması o kanser türünün habercisi olabilir


Yapılan bir araştırmaya göre dışkıda görülen kan vakaların %89'unda görülmesi nedeniyle bağırsak kanserinin 'erken belirtisi' olabilir.

Araştırma; yaygın dördüncü kanser teşhisi olarak kabul edilen bağırsak kanserinin önemli birbelirtisi olarak dışkınızdaki olağandışı değişikliklere dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor



Tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis, etkili bir tedavi şansınızı önemli ölçüde artırıyor. 

Bu da belirti farkındalığını ön plana çıkarmakta. Uzmanlar bu anlamda dışkıda kan görülmesinin önemli bir belirti olduğu noktasında uyarıyor.

 

dışkıda kan kanser belirtisi olabilir

Farklı belirtiler de var

Araştırma sonuçlarına göre kanserin belirtilerinden birisi de karnınızdan gelebilir.

Londra Sindirim Merkezi'nden araştırmacı Anthony Antoniou bu konuda: "Bağırsak kanseri şişkinlik hissi, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilse de, en yaygın belirtilerden biri hematokezya olarak da bilinen dışkıda kan görülmesidir." diyor

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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