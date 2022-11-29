Dışkıda kan olması o kanser türünün habercisi olabilir













Farklı belirtiler de var

Yapılan bir araştırmaya göre dışkıda görülen kan vakaların %89'unda görülmesi nedeniyle bağırsak kanserinin 'erken belirtisi' olabilir. Araştırma; yaygın dördüncü kanser teşhisi olarak kabul edilen bağırsak kanserinin önemli birbelirtisi olarak dışkınızdaki olağandışı değişikliklere dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyorTüm kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis, etkili bir tedavi şansınızı önemli ölçüde artırıyor. Bu da belirti farkındalığını ön plana çıkarmakta. Uzmanlar bu anlamda dışkıda kan görülmesinin önemli bir belirti olduğu noktasında uyarıyor.Araştırma sonuçlarına göre kanserin belirtilerinden birisi de karnınızdan gelebilir. Londra Sindirim Merkezi'nden araştırmacı Anthony Antoniou bu konuda: "Bağırsak kanseri şişkinlik hissi, bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ve karın ağrısı gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilse de, en yaygın belirtilerden biri hematokezya olarak da bilinen dışkıda kan görülmesidir." diyor