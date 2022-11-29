Dışkıda kan olması o kanser türünün habercisi olabilir

Yapılan bir araştırmaya göre dışkıda görülen kan vakaların %89'unda görülmesi nedeniyle bağırsak kanserinin 'erken belirtisi' olabilir. Araştırma; yaygın dördüncü kanser teşhisi olarak kabul edilen bağırsak kanserinin önemli birbelirtisi olarak dışkınızdaki olağandışı değişikliklere dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor
Tüm kanser türlerinde olduğu gibi erken teşhis, etkili bir tedavi şansınızı önemli ölçüde artırıyor. Bu da belirti farkındalığını ön plana çıkarmakta. Uzmanlar bu anlamda dışkıda kan görülmesinin önemli bir belirti olduğu noktasında uyarıyor.