YAŞAM
08 Kasım 2022 - 11:40

Disney Plus reklamlı abonelik paketi hazırlıkları tamamlandı! Disney Plus reklamlı abonelik paketi Aralık ayında kullanıma sunuluyor

Disney Plus, reklamlı abonelik paketi hazırlıklarına başladığını geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Şimdilerde ise hazırlıklarının tamamlandığı ve paketin önümüzdeki ay kullanıma açılacağı belirtildi. İşte, Disney Plus reklamlı abonelik paketiyle ilgili detaylar...

YAŞAM
08 Kasım 2022 - 11:40
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Disney Plus reklamlı abonelik paketi hazırlıkları tamamlandı! Disney Plus reklamlı abonelik paketi Aralık ayında kullanıma sunuluyor


Disney Plus için ABD'de platforma Hulu ile ESPN+'la beraber yeni paketle abonelik oluşturma seçeneği sunuluyor. Bu paketlerin fiyatlarında da artış olacağı düşünülüyor. Mesela, Disney Plus ile Hulu'yu reklamlı olarak izleme imkanı sunan ikili paketlerin ücreti yeni müşterilerde 9.99 dolar olacak.

Bu seçeneklerle birlikte ESPN plus da eklendiği zaman ücret 12.99 dolar oluyor. Bu 3 servisi reklam olmadan izlemeyi isteyenler 19.99 dolar, reklamlı izlemeyi isteyenler de 14.99 dolar ödeyecek.

DİSNEY PLUS REKLAMLI PAKET GELİYOR!



Disney Plus reklamlı paketi ABD'de 80 dolarlık ücretle senelik abonelik imkanı sunuyor. Reklamsız Premium paketinin ABD'deki senelik abone olma ücreti de 110 dolar olarak belirlendi. Senelik ödeme yaparak 2 ay bedava izleme imkanı bulunuyor.

 disney plus

Disney Plus'un reklamsız paketinin şuan için Türkiye'de olmayacağı söyleniyor. Bundan dolayı ABD'deki fiyat artışı da Türkiye'de geçerli değildir. Disney'in ülkemizdeki aylık aboneliği hala 34,99 TL, senelik aboneliği de 349,90 TL.

Disney Plus reklamlı abonelik paketi 8 Aralık tarihinden itibaren kullanıma açılıyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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