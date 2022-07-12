Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi dijital platforma geçti

Disney Plus, 'Benden Ne Olur?' filminin yayın tarihini açıkladı

En son Netflix'te yayınlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Hazal Kaya, burada canlandırdığı “Peride / Esra Köksüz” karakteriyle herkesi büyülemişti. Başarılı oyunculuk performansıyla ilgi gören 31 yaşındaki ünlü oyuncu Onur Tuna ve Enis Arıkan ile paylaştığı 'Benden Ne Olur?' isimli film ile hayranlarını karşısına bir kez daha geçti.2022 yapımı “Benden Ne Olur?” adlı film, beyazperdede yayınlandıktan sonra büyük ilgi görürken filmin dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı da büyük merak konusu olmuştu. Sinema severlerin bu merakına daha fazla dayanamayan Disney Plus, 'Benden Ne Olur?' filmini satın alarak güzel oyuncunun hayranlarına güzel bir müjde verdi.Yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı senaryosunu da Aslı Kızmaz’ın kaleme aldığı “Benden Ne Olur?” adlı sinema filminde Hazal Kaya, Onur Tuna, Selin Şekerci, Nur Fettahoğlu, Enis Arıkan yer alıyor. Filmin sinema salonlarında gösterime girmesinden hemen sonra gişe rekorları kırmasıyla büyük sevinç yaşayan Hazal Kaya, diğer taraftan başarılı projelerde yer almanın da keyfini çıkarıyor.Son olarak 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, 'Benden Ne Olur?' filmini satın alarak hem platformundaki listesine dahil etti hem de sinema severleri bu hareketiyle mutlu etti. Filmin platforma geçişi ile ilgili Twitter’dan yapılan paylaşımda ise 'Benden Ne Olur?' filminin Disney Plus'ta 29 Temmuz’da izleyicilerle buluşacağı aktarıldı.