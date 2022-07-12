Film
12 Temmuz 2022 - 00:17

Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi dijital platforma geçti

Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı 'Benden Ne Olur?' filmi Disney Plus tarafından satın alındı. Sinema severlerin merakla beklediği filmin yayın tarihi de platform tarafından açıklandı.

Film
12 Temmuz 2022 - 00:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Disney Plus'tan Hazal Kaya hayranlarına müjde! 'Benden Ne Olur?' filmi dijital platforma geçti
En son Netflix'te yayınlanan Pera Palas’ta Gece Yarısı isimli diziyle sevenlerinin karşısına çıkan Hazal Kaya, burada canlandırdığı “Peride / Esra Köksüz” karakteriyle herkesi büyülemişti. Başarılı oyunculuk performansıyla ilgi gören 31 yaşındaki ünlü oyuncu Onur Tuna ve Enis Arıkan ile paylaştığı 'Benden Ne Olur?' isimli film ile hayranlarını karşısına bir kez daha geçti.

Hazal Kaya

2022 yapımı “Benden Ne Olur?” adlı film, beyazperdede yayınlandıktan sonra büyük ilgi görürken filmin dijital platformlarda ne zaman yayınlanacağı da büyük merak konusu olmuştu. Sinema severlerin bu merakına daha fazla dayanamayan Disney Plus, 'Benden Ne Olur?' filmini satın alarak güzel oyuncunun hayranlarına güzel bir müjde verdi.

Hazal Kaya

Disney Plus, 'Benden Ne Olur?' filminin yayın tarihini açıkladı

Yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı senaryosunu da Aslı Kızmaz’ın kaleme aldığı “Benden Ne Olur?” adlı sinema filminde Hazal Kaya, Onur Tuna, Selin Şekerci, Nur Fettahoğlu, Enis Arıkan yer alıyor. Filmin sinema salonlarında gösterime girmesinden hemen sonra gişe rekorları kırmasıyla büyük sevinç yaşayan Hazal Kaya, diğer taraftan başarılı projelerde yer almanın da keyfini çıkarıyor.

Hazal Kaya

Son olarak 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, 'Benden Ne Olur?' filmini satın alarak hem platformundaki listesine dahil etti hem de sinema severleri bu hareketiyle mutlu etti. Filmin platforma geçişi ile ilgili Twitter’dan yapılan paylaşımda ise 'Benden Ne Olur?' filminin Disney Plus'ta 29 Temmuz’da izleyicilerle buluşacağı aktarıldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) oyuncuları ve konusu
Thor: Love and Thunder (Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü) oyuncuları ve konusu
Gülse Birsel yeni filmi ne zaman çıkacak? Disney Plus Gülse Birsel Yılbaşı filmi yayın tarihi
Gülse Birsel yeni filmi ne zaman çıkacak? Disney Plus Gülse Birsel Yılbaşı filmi yayın tarihi
Son Haberler
Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek yardım istemesi herkese yok artık dedirtti!
Bir vatandaşın babasının cinsel içerikli yazışmalar sonucunda bir...
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil'in hangi takıma transfer olacağı belli oldu mu? Mesut Özil transferi ile ilgili gelişmeler belli oldu!
Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Mesut Özil'in hangi takıma...
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!
Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e kapattığı kapıları Başakşehir açtı!
Bakan Koca'nın hatırlatma dozu çağrısına vatandaşlar kayıtsız kalmadı! Hastaneler doldu taştı
Bakan Koca'nın hatırlatma dozu çağrısına vatandaşlar kayıtsız...
Behzat Ç'den ilk kareler geldi! Kadrodaki detaylar herkesi heyecanlandırdı
Behzat Ç'den ilk kareler geldi! Kadrodaki detaylar herkesi heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel eşi Başak Dizer'e resmen aşkını haykırdı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan düşman çatlatacak paylaşım geldi! Güzel...
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına döndü! Mustafa Sandal’la düet yapıp kliplerinde oynamıştı
Yunan şarkıcı Natalia Dussopulos'un son halini görenler şaşkına...
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede yükselmeye başladı
Bu ayın en çok satılan araç markaları hangileri? Volskswagen listede...
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası tarafından aldatıldı hem öldürüldü
ABD'de 28 yaşındaki hamile genç kadının üzücü sonu! Hem kocası...
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor
Seda Üren hangi ünlü isimleri eleştirdi? Seda Üren hem sözleri hem...
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni transfer görüşmeleri yaptığı isim belli oldu!
Sarı kırmızılı takımın yeni transferi kim? Galatasaray'ın yeni...
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman havası şovuyla görenleri şaşkına uğrattı!
Gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sahilde roman...
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da tekne kazası geçiren Ünal Pala ve eşi hayatını kaybetti!
Ünlü iş insanı Ünal Pala ve ailesinden üzücü haber geldi! Bodrum'da...
KPSS B grubu kadroları hangileri? KPSS B grubu kadrolarında hangi meslekler var? KPSS B grubu kadroları açıklandı
KPSS B grubu kadroları hangileri? KPSS B grubu kadrolarında hangi meslekler...
Aşklarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks teknesi sabah saatlerinde Gündoğan mevkiilerinde sulara gömüldü!
Aşklarıyla sık sık adından söz ettiren Hakan Sabancı'nın lüks...