Disneyland şovunda korkutan yangın! Ejderha alev aldı













Olay sırasında kayda alınan görüntüler, itfaiyeciler yangını kontrol etmeye çalışırken, 13 m ateş püskürten ejderha Maleficent'in hızla alevler içinde kaldığını gösteriyor. Olay, Mickey Mouse'un yer aldığı canlı bir performans olan Fantasmic sırasında gerçekleşti. Yangında kimse yaralanmadı.Olay sırasında alevleri gören kalabalığın nefesinin kesildiği ve Disney personelinin "bölgeyi boşaltmak" için bağırdığı belirtiliyor. Disney yaptığı açıklamada, yoğun duman nedeniyle olay yerinde bulunanların tahliye edildiğini söyledi. Yangının nedeninin araştırılmaya devam edildiğini de ifade etti.