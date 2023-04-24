DÜNYA
24 Nisan 2023 - 14:32

Disneyland şovunda korkutan yangın! Ejderha alev aldı

Kaliforniya'daki Disneyland'da canlı performans izleyen kalabalık, dev bir animatronik ejderhanın alev almasıyla şaşkına döndü.

DÜNYA
24 Nisan 2023 - 14:32
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Disneyland şovunda korkutan yangın! Ejderha alev aldı


  Olay sırasında kayda alınan görüntüler, itfaiyeciler yangını kontrol etmeye çalışırken, 13 m ateş püskürten ejderha Maleficent'in hızla alevler içinde kaldığını gösteriyor.

   Olay, Mickey Mouse'un yer aldığı canlı bir performans olan Fantasmic sırasında gerçekleşti. Yangında kimse yaralanmadı.



Alev

    Olay sırasında alevleri gören kalabalığın nefesinin kesildiği ve Disney personelinin "bölgeyi boşaltmak" için bağırdığı belirtiliyor. Disney yaptığı açıklamada, yoğun duman nedeniyle olay yerinde bulunanların tahliye edildiğini söyledi. Yangının nedeninin araştırılmaya devam edildiğini de ifade etti.

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