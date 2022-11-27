Distopik dünyanın başrolünde Haluk Bilginer var! Netflix Sıcak Kafa yayın tarihi belli oldu







Netflix Sıcak Kafa yayın tarihi açıklandı!

Netflix Sıcak Kafa konusu nedir?







Sıcak Kafa dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Netflix’in yeni dizisi Sıcak Kafa izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü ve başarılı isimlerin yer aldığı dizi konusuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. İlk fragmanı izleyici karşısına çıkan Sıcak Kafa şimdiden merak uyandırdı. Diziyi heyecanla bekleyenler için ise yayın tarihi açıklandı.Netflix platformunun yeni yapımı Sıcak Kafa için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Tims&B Productions imzasını taşıyan dizisinin yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Tuagay paylaşıyor. Kadrosunda Haluk Bilginer gibi usta bir ismin yer aldığı dizinin ne zaman yayına gireceği merak konusu olmuştu.Murat Siyavuş, iletişim yoluyla bulaşan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada hastalığa bağışıklık kazanmış bir dil bilimcidir. Acımasız bir kurumun hedefi haline geldikten sonra herkesten gizlediği hastalığın fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı bölgeden kaçmak ve yangınlar arasında kalmış İstanbul’un gizemli sokaklarında hastalığın ona miras bıraktığı sıcak kafasının peşine düşer. Sıcak Kafa dizisi, Afşin Kum’un aynı adlı eserinden uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak Kafa dizisi 2 Aralık 2022 tarihinde Netflix’te tüm bölümleriyle yayınlanacak. Dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor.Sıcak Kafa’nın kadrosunda Haluk Bilginer, Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Barış Yıldız, Arda Anarat, Furkan Kalabalık, Kubilay Tunçer, Cüneyt Uzunlar, Hakan Gerçek, Feriha Eyüboğlu gibi isimler yer alıyor. Dizi 2 Aralık’ta 8 bölümüyle yayında olacak.