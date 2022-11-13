YAŞAM
13 Kasım 2022 - 13:57

Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu

Diyanet tarafından yapılan açıklama üzerine merak edilen 2023 resmi tatiller açıklandı. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarının hangi güne denk geldiği ve tam günü merak edilmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi belli oldu. 2023 resmi tatiller hangi gün, resmi ve dini günler ne zaman? İşte detaylar...

YAŞAM
13 Kasım 2022 - 13:57
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu


Önceden tatil rezervasyonları yapmak isteyenler ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenler yeni yıl takvimini şimdiden araştırmaya başladı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları, okul ve özel sektörler gibi birçok kurum kapalı oluyor. Bu nedenle resmi tatil günleri merak konusu oldu. İşte, 2023 Resmi tatil günleri haberimizde

2023 RESMİ TATİLLER

1 Ocak yılbaşı - Pazar



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Pazar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Pazartesi

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - Cuma

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Cumartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı - Çarşamba

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - Cumartesi

2023 DİNİ GÜNLER

Ramazan Bayramı 20 Nisan arefe günü yarım gün 21,22,23 Nisan günleri ise tam gün tatil.

Kurban Bayramı 27 Haziran arefe günü 28,29,30 Haziran ve 1 Temmuz tam gün tatil. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü
Türkiye için ciddi uyarı! Meteoroloji açıkladı sıcaklıklar eksiye dayandı! Gece gündüz sıcaklık farkı 20'lere ulaştı! Yurdu kar havası bürüdü
Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır
Tarım Kredi Marketleri akın akın müşteri kaynıyor!Tavuk, yumurta, ayçiçek yağı, köfte inanılmaz fiyatlara satışta! 65 TL'ye ayçiçek yağı hızlı olan alır
TOGG ön sipariş alıyor mu, başladı mı? TOGG ön sipariş fiyatı belli oldu mu?
TOGG ön sipariş alıyor mu, başladı mı? TOGG ön sipariş fiyatı belli oldu mu?
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın
A101 çıldırdı rakipleri bile bu fiyatlara şaşırdı! Cep telefonu, televizyon, elektrikli süpürge, beyaz eşya bu fiyat olamaz dedirtti! 17 Kasım A101 kataloğu yayınlandı
A101 çıldırdı rakipleri bile bu fiyatlara şaşırdı! Cep telefonu, televizyon, elektrikli süpürge, beyaz eşya bu fiyat olamaz dedirtti! 17 Kasım A101 kataloğu yayınlandı
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Bu indirimi kaçırmayın! BİM yapacağını yaptı herkesi kuyruğa soktu! 15-18 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
Son Haberler
Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Aslı Özmel kimdir, nereli, yaşı kaç? Aslı Özmel Şahin biyografisi,...
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
Milot Rashica: Başakşehir karşısında kendimizi bulduk
İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
İdris Naim Şahin kimdir, nereli, yaşı kaç? İdris Naim Şahin biyografisi,...
Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi, hayatı ve özgeçmişi
Orhan Bıyıklı kimdir, nereli, yaşı kaç? Orhan Bıyıklı biyografisi,...
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Paris havalimanında 18 yıldır yaşayan Nasseri hayatını kaybetti!
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı öncesi eksikleri belli oldu
Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin öğrenci alımı yapılacak
Son dakika! EGM açıkladı! Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 13 bin...
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun talebi reddedildi
İmamoğlu'na yerli otomobil şoku! 100 adet TOGG siparişi veren İmamoğlu'nun...
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım 2022 TV yayın akışı
Bugün televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi dizi var? 13 Kasım...
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir isim dahil oldu! Murat Tavlı biyografisi
Murat Tavlı kimdir, kaç yaşında? Kızılcık Şerbeti dizisine bir...
MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında? Gamze Tosun evli mi, nereli? MasterChef Gamze biyografisi
MasterChef'te haftanın ödülünü kazanan Gamze kim, kaç yaşında?...
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle! Vasiyetini açıkladı: O yalıdan içeriye tek bir kişi giremeyecek
Şiddet haberleriyle gündeme gelen Reha Muhtar'dan şaşırtan hamle!...
Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak dansı izlenme rekorları kırdı! Hadise'nin dansı herkesi mest etti
Hadise'den dekolte şovu geldi! Kasığına kadar açık elbisesiyle kıvrak...
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
S Sport Atalanta - Inter maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını canlı izle
Bein Sport HD 1 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçını canlı izle