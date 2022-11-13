Diyanet açıkladı! 2023 resmi tatil takvimi yayınlandı! Kurban ve Ramazan Bayramlarının tarihi belli oldu







2023 RESMİ TATİLLER







2023 DİNİ GÜNLER

Önceden tatil rezervasyonları yapmak isteyenler ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenler yeni yıl takvimini şimdiden araştırmaya başladı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları, okul ve özel sektörler gibi birçok kurum kapalı oluyor. Bu nedenle resmi tatil günleri merak konusu oldu. İşte, 2023 Resmi tatil günleri haberimizde1 Ocak yılbaşı - Pazar23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - Pazar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Pazartesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı - Cuma 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Cumartesi 30 Ağustos Zafer Bayramı - Çarşamba 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - CumartesiRamazan Bayramı 20 Nisan arefe günü yarım gün 21,22,23 Nisan günleri ise tam gün tatil. Kurban Bayramı 27 Haziran arefe günü 28,29,30 Haziran ve 1 Temmuz tam gün tatil.