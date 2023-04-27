Diyanet, en az lise mezunu toplam 4 bin 538 sözleşmeli personel alımı yapıyor!













Resmi Gazete'de yer alan bir ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 235'i kadın ve 444'ü de erkek olmak üzere 679 aşçı istihdam edilecek. Temizlik personeli olarak ise 118'i kadın ve 853'ü erkek olmak üzere toplamda 1971 kişi alınacak. Ayrıca; 746'sı kadın ve 1091'i erkek toplamda 1837 güvenlik görevlisi alımı yapılırken ilan da 51 şoför alımının da yapılacağı belirtildi. Alımlar din mesleği, uzmanlık, din, eğitim merkezleri, Kur'an kursu ve Kur'an kursu alanları için gerçekleştirilecek.2022 yılında KPSS Grubu (B) yüksekokul mezunlarının KPSSP93; Liseden (lise veya dengi) mezun olan öğrencilerin KPSSP94 puan kategorisinden en az 50 puan aranacak. Başvuruların 5 Mayıs günü saat 16:30'a kadar "sinav.diyanet.gov.tr" adresinden yapılacağı bildirilen alım ilanında kayıt şartları ve nitelikleri ile ilgili bilgiler, Cumhurbaşkanı'nın diyanet işleri internet sitesinde mevcut olduğu belirtildi.