Diyanet’in ‘depremzede çocuklar’ fetvasına ifade özgürlüğü hükmü!







İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ GEREKÇESİYLE REDDEDİLDİ











Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından Diyanet bir fetva yayınlamış ve bu fetvada depremzede çocuklar ile "evlat edinme yoluyla evlenebilecekleri" ifadeleri kullanılmıştı. Diyanet'in söz konusu fetvasına yönelik suçlamalar "ifade özgürlüğü" gerekçe gösterilerek reddedildi. Çocuk ve Kadın Derneği ise bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapacağı öğrenildi. Kahramanmaraş'taki depremin ardından Diyanet yetimler için fetva yayınladı. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği haberde, Diyanet'in fetvasında İslam'da evlat edinme sistemi olmadığı ve bu nedenle evlatlıkların nesepte ve evlatlıklar arasında tescilinin mümkün olmadığı belirtilirken evlat edinenlerin evlenmeleri yasaklanmadığı konusu detaylandırıldı.Olayın hemen ardından Önce Çocuklar ve Kadın Derneği harekete geçti ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile ilgili bir suç duyurusu dileçesi verdi. Ancak derneğin yaptığı suç duyurusu "ifade özgürlüğü" gerekçesi gösterildi ve reddedildi. Cumhuriyet'e konuşan dernek başkan yardımcısı avukat Volkan Berber, "Diyanet'in yaptığı açıklamada 'evlat edinenler arasında evlilik yasağı yok, evlenebilirler' dedi. Aynı şekilde, evlat edinmeye oğlu ve kızı olarak değil, din kardeşi olarak yaklaşmasını söyledi. Kanunları çiğnemeye teşvik ediyor. Medeni hukukta genellikle evlat edinen ile evlat edinen arasında evlilik yasağı vardır. Dolayısıyla diğer bir deyişle hukuka uygun olmayan davranışlara da tahriktir. Türk ceza hukukuna göre suçtur” dedi.