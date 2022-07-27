GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 22:32

Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları tayin eden Allah'tır!' ifadelerine tepki yağdı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ve dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olarak tanımlanan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hayat pahalılığı ve ekonomi alanında verdiği fetva sosyal medyayı karıştırdı. Fetvada yer alan “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” ifadelerine tepki yağdı.

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 22:32
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Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları tayin eden Allah'tır!' ifadelerine tepki yağdı


Din İşleri Yüksek Kurulu, telefon veya internet üzerinden sorulan soruları yanıtlıyor ya da konuya ilişkin fetvalar yayınlıyor. Bu sorular ve yanıtları ise Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde konu başlığına gçre yayımlanıyor.

Yayınlanan fetva ülke gündemindeki bir konuyla ilgili ise kurulun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor. Son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve sürekli yükselen fiyat artışları tartışılırken kurulun sosyal medya hesabı üzerinden 20 Temmuz günü paylaşılmış olan fetvası dikkatlerden kaçmadı.



 Fiyatları tayin eden Allah'tır

Fiyatları tayin eden Allah'tır!

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na sorulan "Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu çerçevesinde bir fetva yayınlayan kurul, islam dininde alım satım akitleri çerçevesine kesin bir kâr haddini koymadığı ve bunu da günün piyasa şartlarına bırakmış olduğu ifadeleriyle yanıtladı.

Fetvanın içeriğinde yer alan 'Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır' ifadelerinin kullanılarak hadisi işaret etmesi kamuoyunda gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Diyanet'e tepki yağdırırken yoksulluğun zirve yaptığı şu günlerde Diyanet'in böyle bir fetva yayınlamasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise Diyanet'e Anayasa'yı hatırlattı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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