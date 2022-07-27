Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları tayin eden Allah'tır!' ifadelerine tepki yağdı













Fiyatları tayin eden Allah'tır!

Din İşleri Yüksek Kurulu, telefon veya internet üzerinden sorulan soruları yanıtlıyor ya da konuya ilişkin fetvalar yayınlıyor. Bu sorular ve yanıtları ise Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde konu başlığına gçre yayımlanıyor. Yayınlanan fetva ülke gündemindeki bir konuyla ilgili ise kurulun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor. Son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve sürekli yükselen fiyat artışları tartışılırken kurulun sosyal medya hesabı üzerinden 20 Temmuz günü paylaşılmış olan fetvası dikkatlerden kaçmadı.Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'na sorulan "Ticarette kâr haddi var mı?” sorusu çerçevesinde bir fetva yayınlayan kurul, islam dininde alım satım akitleri çerçevesine kesin bir kâr haddini koymadığı ve bunu da günün piyasa şartlarına bırakmış olduğu ifadeleriyle yanıtladı. Fetvanın içeriğinde yer alan 'Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır' ifadelerinin kullanılarak hadisi işaret etmesi kamuoyunda gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Diyanet'e tepki yağdırırken yoksulluğun zirve yaptığı şu günlerde Diyanet'in böyle bir fetva yayınlamasını eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise Diyanet'e Anayasa'yı hatırlattı.