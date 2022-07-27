Din İşleri Yüksek Kurulu, telefon veya internet üzerinden sorulan soruları yanıtlıyor ya da konuya ilişkin fetvalar yayınlıyor. Bu sorular ve yanıtları ise Din İşleri Yüksek Kurulu'nun internet sitesinde konu başlığına gçre yayımlanıyor. Yayınlanan fetva ülke gündemindeki bir konuyla ilgili ise kurulun resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor. Son zamanlarda yaşanan hayat pahalılığı, ekonomik kriz ve sürekli yükselen fiyat artışları tartışılırken kurulun sosyal medya hesabı üzerinden 20 Temmuz günü paylaşılmış olan fetvası dikkatlerden kaçmadı.
GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 22:32
Diyanet'in ekonomi fetvası sosyal medyayı karıştırdı! 'Fiyatları tayin eden Allah'tır!' ifadelerine tepki yağdı
Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ve dini konularda en yüksek karar ve danışma organı olarak tanımlanan Din İşleri Yüksek Kurulu'nun hayat pahalılığı ve ekonomi alanında verdiği fetva sosyal medyayı karıştırdı. Fetvada yer alan “Fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren Allah’tır” ifadelerine tepki yağdı.
GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 22:32