Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tusaş'ı Ziyaret Etti - Ankara













Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerini ziyaret etti. Erbaş'ı, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ile diğer yetkililer karşıladı. TUSAŞ şeref defterini imzaladıktan sonra projeler hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, TUSAŞ'ta bulunmaktan ve çalışmaları görmekten duyduğu memnuniyeti bilgisini verdi.Hürjet uçağının parçasını imzaladıBaşkan Erbaş, yapım çalışmaları sürmekte olan ve 2023 yılında göklerde olması beklenen Hürjet uçağının bir parçasına “Hürjet uçağımızın 18 Mart 2023'te havalarda olması için dua ediyorum. Rabbim, devletimiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu eylesin” ifadelerini kullanarak, imzasını attı.