Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz dolayısıyla bir genelge yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasını taşıyan genelge, Türkiye’deki bütün müftülüklere gönderildi. 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenecek bütün programlarda şehitler için Kur’an okunacak. Genelgeye göre; başlatılan “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” etkinliği kapsamında her cami ve Kur’an kursu, 15 Temmuz şehitleri için en az bir kez hatim okuyacak. 15 Temmuz Cuma günü, cuma namazı öncesi bütün camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve merkez camilerde Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz günü Ankara’da Beştepe Millet Camisi’nde düzenlenecek olan “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı”, Diyanet TV’den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te ise Türkiye’deki bütün camilerde aynı anda sala okunacak.
GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 15:02
Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami ve kursta hatim okunacak
15 Temmuz dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki cami ve kurslara genelge gönderildi. 15 Temmuz programlarına ilişkin yayımlanan genelgeye göre; Türkiye’deki her cami ve Kur'an kursunda 15 Temmuz için en az bir kere hatim okunacak.
GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 15:02