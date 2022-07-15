GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 15:02

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami ve kursta hatim okunacak

15 Temmuz dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki cami ve kurslara genelge gönderildi. 15 Temmuz programlarına ilişkin yayımlanan genelgeye göre; Türkiye’deki her cami ve Kur'an kursunda 15 Temmuz için en az bir kere hatim okunacak.

GÜNDEM
15 Temmuz 2022 - 15:02
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Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz genelgesi yayımladı! Her cami ve kursta hatim okunacak


Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz dolayısıyla bir genelge yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın imzasını taşıyan genelge, Türkiye’deki bütün müftülüklere gönderildi. 15 Temmuz dolayısıyla düzenlenecek bütün programlarda şehitler için Kur’an okunacak. Genelgeye göre; başlatılan “Şehitlerimiz İçin Kur’an Okuyoruz” etkinliği kapsamında her cami ve Kur’an kursu, 15 Temmuz şehitleri için en az bir kez hatim okuyacak.

15 Temmuz Cuma günü, cuma namazı öncesi bütün camilerde 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılacak ve merkez camilerde Mevlid-i Şerif okunacak. 15 Temmuz günü Ankara’da Beştepe Millet Camisi’nde düzenlenecek olan “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti ve Mevlit Programı”, Diyanet TV’den canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.13’te ise Türkiye’deki bütün camilerde aynı anda sala okunacak.



15 Temmuz

Dini bilgilendirme konferansı düzenlenecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli başta olmak üzere, birçok kesime “Din İstismarı ile Mücadelede Sahih Dini Bilginin Önemi” konulu konferanslar düzenlenecek. Gençlerin ve çocukların 15 Temmuz bilincini kazanması için sosyal medyada ve medya organlarında bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

15 Temmuz gecesi

Diyanet TV’den özel yayın

Yaz Kur’an kurslarına giden öğrencileri 15 Temmuz ile ilgili bilgilendirmek adına etkinlikler yapılacak. Başbakanlık yayın organları ve Diyanet TV’de “din istismarı” ve “15 Temmuz” konulu içerikler yayınlanacak.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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