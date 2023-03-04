Diyanet İşleri Başkanlığı düşük KPSS puanıyla personel alımı yapacak! 18-40 yaş şartına dikkat







SÖZLEŞMELİ İŞÇİ ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?







KAMU İŞE ALIM BAŞVURU SÜRECİ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), merkez teşkilatında 80 kişi istihdam ediliyor. Başvuru yapmak isteyen lise mezunlarının P94 puan kategorisinde en az 50 puana sahip olması; Önlisans derecesi sahipleri P93 puan kategorisinde en az 50 puan almış olmalıdır. Personel belirlenirken mülakat yapılmadan atama yapıldığı söylendi.18 yaş üstü ve 40 yaş altı adaylar başvuru yapabilir. Kamu haklarından yoksun bırakılmayan Türk vatandaşı başvuruda bulunabilir. Erkek adayın askerlik şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. 48 temizlikçi alım ilanı: 42 erkek ve 6 kadın personel alınacaktır. Başvuru sahibinin temizlik görevlerini yerine getirmesine engel bir durumda bulunmaması gerekmektedir. Lise veya dengi bir okuldan mezun olanlar başvurabilir. 6 bulaşıkçı alımı: üniversite mezunları başvuruyor. Erkek personel alınacaktır. 1 sıhhi tesisatçı: Meslek liseleri veya endüstri meslek okullarının bina tesisat sistemleri/teknolojisi ile iklimlendirme ve soğutma sistemleri bölümlerinden mezun personel alınacaktır. Tesisat sertifikası olanlar ve herhangi bir lise programından mezun olanlar başvuru yapabilirler. 2 garson: turizm ve otel işletmeciliği mezunları alınacak. 1 Bahçe personeli: Bahçecilik bölüm mezunları başvurabilir. 1 marangoz alımı: ağaç işleme teknolojisi, iç mimarlık ve mobilya mühendisliği, mobilya karkası ve döşemesi alanlarında üniversite mezunlarına uygulama yapılır. İlgili kurumdan mezun olmamış ancak belgesi olanlar da başvurabilir. 20 güvenlik görevlisi alımı : İlkokul mezunu silahsız güvenlik görevlisi, lise mezunu silahlı güvenlik görevlisi aranmaktadır. Boyu erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den az olmamak üzere kadın ve erkekler için bekçi alımı yapılacaktır. Personelin en az 2 yıl iş tecrübesi olması gerekmektedir.6 Mart 2023 - 20 Mart 2023 tarihleri arasında başvuru kabul edilecektir. Adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı bilgi yönetim sistemi üzerinden online olarak başvuruda bulunurlar. Her başvuru sahibi yalnızca bir pozisyona başvurabilir.