Diyanet, piyango bileti fetvası: Caiz değil, çıkarsa fakirlere dağıtın!













2022 yılına girmeye sayılı günler kala Milli Piyango İdaresi'nin 31 Aralık akşamı düzenleyeceği yılbaşı ikramiye çekilişi merakla beklenmeye başladı. 120 milyon lira büyük ikramiye çekilişi öncesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Mili Piyango bileti almak haram mı?' sorusu yeniden gündeme geldi.Konuyla ilgili çeşitli sorularla karşı karşıya kalan Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce insanın merakla beklediği sorunun yanıtını Diyanet TV'de yayınlanan "Diyanet’e Soralım" isimli programda verdi.Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Tahir Ünal, katıldığı programda kendisine yöneltilen 'Piyango bileti almak caiz midir?' sorusu için Allah'ın buyruğunun çok açık ve net olduğunu içki, kumar ve fal gibi şeylerin şeytanın pislikleri olduğunu belirterek piyango denilen şeyin de müslümanlar için haram olduğunu söyledi. Piyango biletinden elde edilen bedelin asla caiz olmadığını söyleyen Ünal, şayet bir müslüman yanlış yapmış ve bilet alarak ikramiye kazanmışsa çıkan parayı fakire fukaraya dağıtması gerektiğini ifade etti.