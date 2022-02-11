Diyanet, Ramazana kadar 7 bin 800 imam ataması yapacak!













Bir televizyon programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Diyanetin 'imam' ataması yapacağı bilgisini paylaştı. Şuan için 10 bin camii de imam eksikliğinin yaşandığı belirten Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir çalışma bununla ilgili bir çalışma başlattıklarını söyledi.Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Ali Erbaş, konuşmasında bir çok imamın merakla beklediği bir haberi de paylaştı. Türkiye genelinde bulunan 10 bin camii de imam ihtiyacından bahseden Erbaş, Ramazan ayına kadar 7 bin 800 atamanın yapılmasının planının yapıldığını aktardı.Bu alımlar içinde 5 bin 600'ünün imam, 1500 kişinin ise kuran kursu öğretmeni olacağını belirten Erbaş, toplam da 700 kişiyi de müezzin olarak atamayacaklarını ifade etti.