GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 11:34
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 11:34

Diyanet, Ramazana kadar 7 bin 800 imam ataması yapacak!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şu an için 10 bin camii de imam açıklarının bulunduğunu belirterek Ramazan ayına kadar toplam 7 bin 800 imam atamasını gerçekleştireceklerini duyurdu.

GÜNDEM
11 Şubat 2022 - 11:34
Güncelleme: 11 Şubat 2022 - 11:34
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Diyanet, Ramazana kadar 7 bin 800 imam ataması yapacak!
Bir televizyon programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Diyanetin 'imam' ataması yapacağı bilgisini paylaştı. Şuan için 10 bin camii de imam eksikliğinin yaşandığı belirten Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir çalışma bununla ilgili bir çalışma başlattıklarını söyledi.








Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Ali Erbaş, konuşmasında bir çok imamın merakla beklediği bir haberi de paylaştı. Türkiye genelinde bulunan 10 bin camii de imam ihtiyacından bahseden Erbaş, Ramazan ayına kadar 7 bin 800 atamanın yapılmasının planının yapıldığını aktardı.



Bu alımlar içinde 5 bin 600'ünün imam, 1500 kişinin ise kuran kursu öğretmeni olacağını belirten Erbaş, toplam da 700 kişiyi de müezzin olarak atamayacaklarını ifade etti.
 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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