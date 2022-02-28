GÜNDEM
28 Şubat 2022 - 12:47

Diyanet, saç ektirme ve peruk için 'caiz değil' fetvası verdi!

Saç ekimş ve peuk kullanımının caiz olup olmadığı konusunda sıça sorulan soruları yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanlığı her iki durumun da zorunlu haller dışında caşz olmadığı yönğnde bşr fetva verdi.

GÜNDEM
28 Şubat 2022 - 12:47
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Diyanet, saç ektirme ve peruk için 'caiz değil' fetvası verdi!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, saç ekimi veya başkasının saçında yapılan perukları takma ile ilgili sıkça sorulan sorulara karşılık bir fetva hazırladı. Yayınlanan fetvada ise İslam aleminde başka bir kimsenin saçının kendi saçına eklenmesi yada başkasının saçından imal edilmiş olan perukların takılmasının caiz olarak görülmediği belirtildi. Bu tür işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanıldığı ve bu halin ise zorunlu hâller dışında caiz olmadığını bildiren Diyabet, sadece insan saçı dışında üretilen ipek, iplik, yün gibi maddeler ile yapılan peruğun takılmasını, fakihlerin çoğunluğunda caiz olarak görüldüğünü ifade etti.








SAÇ EKİMİ VE BOTOKS CAİZ Mİ?

Saç ekimiyle ilgili verilen fetvada ise günümüzde cerrahi bir operasyonla gerçekleştirilen saç ekim uygulamasında kişinin kendi saçından alınarak saç kaybına uğrayan yerlere nakledilmesinin yasak kapsamında olmadığını belirten Diyanet İşleri Başkanlığı, son zamanlarda giderek hız kazanan botoks uygulamasını da mecbur olmadıkça caiz olmadığını söyledi.



Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu konudaki görüşünün ise yüzde meydana gelen kırışıklıkları gidermeye yarayan ‘botoks' da genel amacı itibariyle estetik müdahale niteliğinde olduğu bu nedenden dolayı da hem beden hem de ruh sağlığı açısından gerekli olmadıkça uygulanmasının caiz olmadığı yönünde olduğu bildirildi.



 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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