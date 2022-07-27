GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 00:46

Diyanet'ten 2022-2023 birinci dönem hac ve umre fiyatları açıklaması!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bir açıklamada 2022-2023 birinci dönem sürecinde hac ve umre fiyatları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. İşte, Diyanet'in 2022-2023 birinci dönem hac ve umre fiyatlarına ilişkin açıklaması..

GÜNDEM
27 Temmuz 2022 - 00:46
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Diyanet'ten 2022-2023 birinci dönem hac ve umre fiyatları açıklaması!


Kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen binlerce hacı adayının merakla bekledikleri hac ve umre fiyatlarına ilişkin açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada 2022-2023 döneminde birinci dönem olarak tanımlanan süreçte fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgilere yer verildi.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan hac ve umre ziyaretleri bu yıl yasağın kaldırılması ile birlikte binlerce müslüman tarafından gerçekleştirilecek.



Suudi Arabistan hükümetinin pandemi yasağını kaldırılmasının hemen ardından açılan başvuru süreci tamamlanırken 2022-2023 dönemi içerisinde birinci dönem ziyaret kapsamındaki fiyatların ne olacağı araştırılıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı ise hacı adaylarını daha fazla merakta bırakmamak adına fiyatlara ilişkin bir açıklama yayınladı.

2022-2023 birinci dönem hac ve umre fiyatları

2022-2023 birinci döne hac ve umre fiyat bilgileri

Diyanet işleri Başkanlığı'na bağlı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada 2022 ile 2023 yılları arasında gerçekleştirilecek olan umre ziyraetlerinde birinci dönem olarak kayıtları alınan hacı adaylarının ziyaretleri kapsamında ödemelere ilişkin bilgilere şu şekilde yer verildi;

2022 ile 2023 yılları arasında Diyanet tarafından düzenlenen organizasyon ile umre ziyaretini gerçekleştirmek isteyen hacı adaylarının belirlenen tur programlarından bir tanesi seçmeleri, daha sonra da o tur ile ilgili banka kodlarının mutlaka alınması ve kod ile birlikte Diyanet ile anlaşma yapan bankalara giderek umre ücretini yatırmaları gerekecek.

Ayrıca; hacı adaylarının en yakın il veya ilçe Müftülüklerine müracaat ederek kayıtlarını yaptıracaklar ya da e-devlet Kapısı'ndan giriş yaparak kayıt işlemlerini tamamlayacaklar. Umre yolcuları ayrıca 2022-2023 umre kayıt formu ile ilgili dilekçeyi 2 nüsha olarak dolduracaklar ve ilgili müftülüğe teslim edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın anlaşmalı olduğu bankalar:

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac ve umre ziyaret ücretlerinin yatırılması için anlaşmalı olduğu bankalar listesi ise şöyle..

Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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