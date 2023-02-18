Diyanet'ten ‘depremzede evlatlık ile evlilik’ fetvasına savunma açıklaması: Bağlamdan koparıldı!













YENİ BİLDİRİMDE 'MAHREM DEĞİL' VURGUSUNA YER VERİLDİ

Diyanet'e bağlı Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, depremden etkilenen çocukların evlat edinilmesi ile ilgili sorulara yanıt olarak internet sitesi üzerinden yayınladığı fetva hakkında açıklama yaparak, fetvanın asıl bağlamından koparıldığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı, bir İslam aliminin "evlat edinme ile evlat edinme arasında evliliğe engel olmadığı" görüşünü paylaştıklarını savundu. Bu bağlamda “Depremde evlat edinilebilir mi?” Soruya cevaben yayınlanan fetvada, evlat edinilen çocuğun gayri meşru çocuk sayılmaması gerektiği belirtilirken, "evlat edinen ile evlat edinilen arasında evliliğe engel bir engel olmadığı" belirtiliyor. Bir İslam alimi konuyla ilgili görüşünü paylaşınca bu sözler sosyal medyada infiale yol açtı.Yeni açıklamada, internet sitesinden kaldırılan fetvada yer alan "Evlat edinenlerle evlat edinenler arasında evliliğe engel yoktur" ibaresine atıf yapılarak, "Bu, koruyucu ailede bulunan bir çocuğun gizli tutulamayacağı şartlardan biridir." vurgusu yapıldı. Diyanet'in internet sitesinde yer alan açıklamada, "Deprem mağduru bir çocuğu evlat edinmek, rahmet peygamberi gibi çok büyük bir ahlaktır. Dini açıdan bakılması gereken tek şey, konunun hukuki dayanağını dikkate almaktır. Bu apaçık ortadayken, konuyu iyi niyetle saygısız bir yaklaşım ile birlikte bağlamından koparıp kötü sonuçlara kapı aralayacak şekilde yorumlamak asla uygun değildir. Büyük bir felaketten geçtiğimiz, birlik ve beraberlik durumuna en çok ihtiyaç duyduğumuz, birlikte iyileştirmeye odaklandığımız bu günlerde bu tür atıf ve yaklaşımların kimsenin çıkarına olmadığı açıktır." ifadeleri kullanıldı.