Diyanet'e bağlı Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, depremden etkilenen çocukların evlat edinilmesi ile ilgili sorulara yanıt olarak internet sitesi üzerinden yayınladığı fetva hakkında açıklama yaparak, fetvanın asıl bağlamından koparıldığını söyledi. Diyanet İşleri Başkanı, bir İslam aliminin "evlat edinme ile evlat edinme arasında evliliğe engel olmadığı" görüşünü paylaştıklarını savundu. Bu bağlamda “Depremde evlat edinilebilir mi?” Soruya cevaben yayınlanan fetvada, evlat edinilen çocuğun gayri meşru çocuk sayılmaması gerektiği belirtilirken, "evlat edinen ile evlat edinilen arasında evliliğe engel bir engel olmadığı" belirtiliyor. Bir İslam alimi konuyla ilgili görüşünü paylaşınca bu sözler sosyal medyada infiale yol açtı.
GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 12:24
Diyanet'ten 'depremzede evlatlık ile evlilik' fetvasına savunma açıklaması: Bağlamdan koparıldı!
Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam alimlerinin "evlat edinme-evlat edinmenin önünde evlenme de dahil hiçbir engel bulunmadığı" görüşünü paylaştığını belirten bir açıklamanın "bağlamından çıkarıldığını" savundu.
GÜNDEM
18 Şubat 2023 - 12:24