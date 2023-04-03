Diyanet'ten 'Seccade fetva'sı: Kutsiyet atfetmiyor!







DİYANET: SECCADEYE BASMAK GÜNAH DEĞİL







‘KUTSİYETİ YOK’

Sosyal medyada Millet İttifakı başkan adayı ve CHP lideri kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Platformu'nun düzenlediği iftar konferansına katıldığı ve seccade üzerinde çektirdiği bir fotoğraf paylaşıldı. Sosyal medyada olay olan fotoğraf üzerine bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, özür diledi ve seccadeyi görmediğini ancak yine de hedef alındığını söyledi.Diyanet Alo 190 Fetva Dairesi fetva sorumlusu Bilal Çelik, "Seccadeye basmak günah değil." şeklinde bir açıklama yaptı. Görevli şu ifadeleri kaydetti: "Seccadelerin bir mantığı vardır, farz namazlardan biri dediğimiz 'necaset temizliği' diye bir kuralı bulunuyor. Bu kuralın altında hiçbir şey yoktur. Dinimize göre 'necaset' bedenimizde, elbisemizde namaz kıldığımız yerde sayılır. Dolayısıyla bu seccade, tıpkı vaftiz ve vücut temizliği, gusül abdesti ve ruhen beden temizliği gibi, namaz kıldığımız yerin temizliğinde de kullandığımız giysidir. Seccade sermek gerekli midir? Hayır, zorunda değilsin. Her yer herkes için mescittir. Mesela temiz bir zemin, direkt olarak zemin üzerinde namaz kılacaksınız.Başka bir deyişle, seccade özel veya kutsal bir şey değildir. Giysilerimiz gibi temizlik için kullanılan bir şey. Üzerinde namazı hatırlatan bir şey yazıyorsa ibadete saygıyı gösterir, o kadar. (Seccade) temizliği sağlamak için yapılmış ve tarafımızca gerekli görülen bir eşyadır. Halkın başını eğdiği yer anlamına gelen 'halı' adıyla da anılır. Mesela namaz kıldığımız yer temiz değil… Küçük bir çocuğunuz var, evdesiniz, çocuk dolaşıyor, bezin kenarından bir şey çıkıyor, halının üzerine oturuyor… Siliyorsunuz ama senin için uygun değil. Ne yapıyorsun; Üzerine bir seccade koyarsın. Kendi içinde dua ediyorsun. Tüm evi kontrol edemediğiniz için bu, temizliği korumak için geliştirilmiş bir şey."