YAŞAM
20 Eylül 2022 - 12:30

Diyarbakır annelerinin oturma eylemi ilk günkü gibi sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin direnişi ilk günkü gibi bin 114'üncü gününde de sürüyor.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 12:30
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Diyarbakır annelerinin oturma eylemi ilk günkü gibi sürüyor

Terör örgütü PKK mensuplarınca 3 Eylül 2019'da kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti bin 114'üncü gününde kararlılıkla devam etmektedir. İstanbul'dan oğlu Serdar Yüceyurt için HDP il binası önünde oturma eylemine katılan anne Hatun Yüceyurt, oğlunun dağa kaçırıldığında 14 yaşında olduğuna dikkat çekti. Dağa kaçırıldığında daha yüzüne tıraş makinesinin değmediğini aktaran anne Yüceyurt, “29 senedir oğlumu arıyorum. Oğlumu morg ve mezarlıklarda aradım. Kardeşleri devlet işine başvuru yaptığında güvenlik soruşturmasından geçemedi. Burada olduğunu öğrendik. O günden sonra ben de Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katıldım. 38 aile çocuğuna kavuştu. 39'uncu aile sen ol. PKK terör örgütünün elindeysen çık gel oğlum, orada yapamazsın sen. Yanında kim varsa onları da alıp gelin devletimize teslim olun” dedi.

“Senin yaşındakilerin torunu oldu”

3 günün ardında oğlunun 45 yaşına gireceğini söyleyen Yüceyurt, “Artık küçük değilsin oğlum, bu ayın 23'ünde 45'ine gireceksin. Senin yaşındakilerin torunları oldu. Evlenmiş olsaydın dede olacaktın oğlum. Sen bana meyve vermedin oğlum. Senin yolunu gözlüyorum. Devletimize sığın yavrum. Herhangi bir ceza almadan evine gideceksin. Artık her kapı çaldığında senin geldiğini sanıyorum. Oğlum bu hasret bitsin artık” ifadelerinde bulundu.

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