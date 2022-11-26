GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 15:24

Diyarbakır Bismil'de korkunç kaza: Otobüs şarampole devrildi, 3'ü ağır 35 kişi yaralı!

Diyarbakır Bismil'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır olmak üzere 35 kişi yaralandı.

GÜNDEM
26 Kasım 2022 - 15:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Diyarbakır Bismil'de korkunç kaza: Otobüs şarampole devrildi, 3’ü ağır 35 kişi yaralı!


Korkunç kaza, Bismil ilçesine bağlı Yuvacık köyü girişine yakın bir yerde meydana geldi. Siirt otogarından yolcularını alana ve Yalova istikametine hareket eden Y.İ., iddialara göre öndeki bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplere askeri polis ve AFAD ekipleri de destek verdi. Otobüsün içinde sıkışarak mahsur kalan bazı yolcular ekip çalışmasıyla çıkarıldı.

3'Ü AĞIR OLMAK ÜZERE 35 YOLCU YARALANDI

Diyarbakır Bismil'de korkunç kaza



Meydana gelen kazada 3'ü ağır olmak üzere 35 yolcu yaralanırken yaralılar, ambulanslara alınarak çevrede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza, yolun bir kısmını trafiğe kapattı, ancak ekip trafiğin akışını kontrol ederek yolu emniyete almayı başardı.

KAZA ANI KAMERALARA KAYDEDİLDİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesyle birlikte 35 kişinin yaralalı olarak çıktığı kaza anı kameralara yansıdı. 21 BK 325 plakalı ve arkası açık bir aracın karşı yönden gelen yolcu otobüsünü sürücüsünün çarpmak istemediği şekilde yan yatarak yola savrulduğu an tekrar görüntülendi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü!
MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü!
Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya yükseldi
Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya yükseldi
Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..
Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..
Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar yıkılacak!
Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar yıkılacak!
Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!
Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!
Artık resmileşti: Cemevlerinin su ve elektrik giderlerini devlet karşılayacak!
Artık resmileşti: Cemevlerinin su ve elektrik giderlerini devlet karşılayacak!
Son Haberler
MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz şehit düştü!
MSB'den kahreden haber: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 3 askerimiz...
Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya yükseldi
Bu ürünü artık sadece zenginler alabilecek! Bir paketi 525 liraya...
Gram altına alternatif rakip geldi! İslam Memiş açıkladı: Vergisi yok, ayağınıza kadar geliyor!
Gram altına alternatif rakip geldi! İslam Memiş açıkladı: Vergisi...
Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör soruşturma bilançosunda korkunç rakamlar..
Bakan Soylu'nun kırmızı dosyası sonunda açıldı: Belediyelerin terör...
Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar yıkılacak!
Düzce depremi hasar tespiti tamamlandı: 181 ağır hasarlı binalar...
Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!
Mustafa Sarıgül'den Cumhur ittifakına yeşil ışık!
Artık resmileşti: Cemevlerinin su ve elektrik giderlerini devlet karşılayacak!
Artık resmileşti: Cemevlerinin su ve elektrik giderlerini devlet karşılayacak!
Bir yıl devlet hastanesinde sahte doktorluk yaptı! Meslektaşları oyununu bozduğu sahte doktor tutuklandı..
Bir yıl devlet hastanesinde sahte doktorluk yaptı! Meslektaşları oyununu...
İşitme engelli çocuklar için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'dan 18 günde büyük başarı!
İşitme engelli çocuklar için kolları sıvayan Acun Ilıcalı'dan...
Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400 bin dolarlık Rolls-Royce hediye etti!
Prens Selman'dan Suudi Arabistanlı futbolculara galibiyet primi: 400...
O ilde suya yüzde 70 zam yapıldı! Faturalara el değmeyecek!
O ilde suya yüzde 70 zam yapıldı! Faturalara el değmeyecek!
Büyükşehirde ekmeğe zam açıklandı: Artık 5 TL'den satılacak! Tepki yağıyor
Büyükşehirde ekmeğe zam açıklandı: Artık 5 TL'den satılacak!...
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Duyuru yapıldı 15 Ocak'tan sonra yaptırmayan kullanamayacak
Toplu taşıma kullananlar dikkat! Duyuru yapıldı 15 Ocak'tan sonra...
Fenerbahçe yönetimi bir kez daha İsviçreli yıldız için harekete geçti! Xherdan Shaqiri için Fenerbahçe teklifte bulunacak
Fenerbahçe yönetimi bir kez daha İsviçreli yıldız için harekete...
KYK faizleri silindi, gecikme zammı katlandı! e-Devlet'ten KYK borcunuzu hemen sorgulayın: Artmış olabilir
KYK faizleri silindi, gecikme zammı katlandı! e-Devlet'ten KYK borcunuzu...