Diyarbakır Bismil'de korkunç kaza: Otobüs şarampole devrildi, 3’ü ağır 35 kişi yaralı!







3'Ü AĞIR OLMAK ÜZERE 35 YOLCU YARALANDI











Korkunç kaza, Bismil ilçesine bağlı Yuvacık köyü girişine yakın bir yerde meydana geldi. Siirt otogarından yolcularını alana ve Yalova istikametine hareket eden Y.İ., iddialara göre öndeki bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplere askeri polis ve AFAD ekipleri de destek verdi. Otobüsün içinde sıkışarak mahsur kalan bazı yolcular ekip çalışmasıyla çıkarıldı.Meydana gelen kazada 3'ü ağır olmak üzere 35 yolcu yaralanırken yaralılar, ambulanslara alınarak çevrede bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Kaza, yolun bir kısmını trafiğe kapattı, ancak ekip trafiğin akışını kontrol ederek yolu emniyete almayı başardı. KAZA ANI KAMERALARA KAYDEDİLDİ Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesyle birlikte 35 kişinin yaralalı olarak çıktığı kaza anı kameralara yansıdı. 21 BK 325 plakalı ve arkası açık bir aracın karşı yönden gelen yolcu otobüsünü sürücüsünün çarpmak istemediği şekilde yan yatarak yola savrulduğu an tekrar görüntülendi.