Diyarbakır'da bir fabrikada patlama meydana geldi: 1 ölü 3 yaralı!













Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) bir fabrikada yaşanan patlama sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişide yaralandı.Diyarbakır OSB'de bir alüminyum fabrikasının fırınında henüz nedeni tespit edilemeyen bir patlama yaşandı.İhbarın ardından olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Patlama sonucunda 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Durumu ağır olan yaralı, götürüldüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.