Diyarbakır'da bir kişi aracıyla 10 aracı hurdaya çevirip babasına saldırdı













Diyarbakır Kayapınar ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre lüks bir sitenin önünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen bir kişi siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.10 araç şahıs yüzünden hurdaya döndü.Şahsın o hareketini gören ve babası olduğu iddia edilen yaşlı kişi, oğluna engel olmak istediği sırada ezilmekten son anda kurtuldu. Sinirli kişi cadde üzerinde buluna araca çarpıp durduktan sonra araçtan aşağı inip babasına saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, babasına saldıran kişiyi bölgeden uzaklaştırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.10 aracın hurdaya döndüğü olayda bölgeye polis ekipleri intikal etti.Araç sahiplerinin şikayeti üzerine şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o anlar site sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.