YAŞAM
02 Nisan 2022 - 11:59

Diyarbakır'da bir kişi aracıyla 10 aracı hurdaya çevirip babasına saldırdı

Diyarbakır’da bir kişi bilinmeyen bir nedenle kendi aracına binerek etrafta bulunan 10 aracı hurdaya çevirdi. Daha sonra aracını babasının üzerine sürdü.

YAŞAM
02 Nisan 2022 - 11:59
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Diyarbakır'da bir kişi aracıyla 10 aracı hurdaya çevirip babasına saldırdı
Diyarbakır Kayapınar ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre  lüks bir sitenin önünde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen bir kişi  siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.10 araç şahıs yüzünden hurdaya döndü.




Yaşlı babasını az kalsın eziyordu



Şahsın o hareketini gören ve babası olduğu iddia edilen yaşlı kişi, oğluna engel olmak istediği sırada ezilmekten son anda kurtuldu. Sinirli kişi cadde üzerinde buluna araca çarpıp durduktan sonra araçtan aşağı inip babasına saldırdı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, babasına saldıran kişiyi bölgeden uzaklaştırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.
Gözü dönmüş şahıs gözaltına alındı
10 aracın hurdaya döndüğü olayda bölgeye polis ekipleri intikal etti.Araç sahiplerinin şikayeti üzerine şahsı gözaltına aldı. Yaşanan o anlar site sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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