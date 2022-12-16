GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 14:52

Diyarbakır'da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında 8 polis ve 1 sivil yaralandı

Diyarbakır Mardin Yolu üzerindeki büyükbaş hayvan pazarının bitişiğinde yolun sağına park etmiş bombalı araç polis araçlarının geçişi sırasında patladı. Patlamada bir sivil ve sekiz polis memuru yaralandı. Bakan Soylu, olay sonucunda 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bomba uzaktan kumandalı görünüyor. Araç kiralık. Bu eylemi Lice'de planlayıp aracı buraya getirdiler." dedi.

GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 14:52
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Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında 8 polis ve 1 sivil yaralandı


Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin karayolundan geçmekte olan çevik kuvvet polis servis aracına araçla saldırı düzenlendi. Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarı yakınlarından geçen çevik kuvvet polisi minibüsü, daha önce sokağa park ettiği bomba düzeneğine sahip otomobilin patlatılması sonucu büyük hasar gördü.

Saldırının hemen ardından polis minübüsü devrilirken 8 sivil polis yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı sayısına ilişkin net bir açıklama yapılmazken saldırının hemen ardından geniş çapta bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: 5 GÖZALTI

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, Diyarbakır Emniye Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin bombayı yerleştirip aracı buraya bırakanları yakaladıklarını söyledi. Sorgulanan kişilerden bir tanesinin aracı bölgeye getirdiğini ve bombayı da kendisinin kabul etiğini açıklayan Bakan Soylu, "Şahsın ağabeyi terör örgütünün içindeyken 2004'te güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Şu anda hem arabada bulunduğu kişiler hem de diğer yardımcılar/destekçiler olmak üzere beş kişi gözaltında. İşimiz genişlemeye devam ediyor. Terör örgütlerinin bu tür eylemlerini öngörüyor ve her halükarda birçoğunu engelliyoruz. Terör örgütlerinin şansı yok. Cumhurbaşkanımıza da haber verdik ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Türkiye büyüdükçe Doğu ve Güneydoğu da büyüyor. Polisimizi tebrik ediyor vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklermi iletiyorum." dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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