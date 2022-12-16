Bu sabah saat 05.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin karayolundan geçmekte olan çevik kuvvet polis servis aracına araçla saldırı düzenlendi. Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde bulunan canlı hayvan pazarı yakınlarından geçen çevik kuvvet polisi minibüsü, daha önce sokağa park ettiği bomba düzeneğine sahip otomobilin patlatılması sonucu büyük hasar gördü. Saldırının hemen ardından polis minübüsü devrilirken 8 sivil polis yaralandı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 14:52
Diyarbakır'da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında 8 polis ve 1 sivil yaralandı
Diyarbakır Mardin Yolu üzerindeki büyükbaş hayvan pazarının bitişiğinde yolun sağına park etmiş bombalı araç polis araçlarının geçişi sırasında patladı. Patlamada bir sivil ve sekiz polis memuru yaralandı. Bakan Soylu, olay sonucunda 5 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Bomba uzaktan kumandalı görünüyor. Araç kiralık. Bu eylemi Lice'de planlayıp aracı buraya getirdiler." dedi.
GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 14:52
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